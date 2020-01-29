【武漢肺炎】高鐵站將封關　旅客赴廈門：當地買到口罩感覺較安全

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情肆虐，政府昨日﹙28日﹚宣布多項措施，包括明日﹙30日﹚零時零分起關閉高鐵西九龍站。 記者今早到高鐵站觀察情況，站內人流不多，有部分商舖未營業。不過中午時份，記者直擊有一名男子，被身穿保護衣、眼罩的醫護人院經擔架送走。 有準備前往廈門的香港乘客表示，原本明日才出發，惟受封關影響，需臨時調動行程。她又表示，香港人至今仍「周圍走」，又有部分人拒戴口罩，反而廈門人口較少，「啲人唔出街」，感覺上較香港安全。她又稱，在香港完全買不到口罩及消毒用品，但廈門已成功購買兩箱，直言會先暫時留在廈門。

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記者今早到高鐵站，只有A、D、K出入口開放，進入需出示車票或相關證明、回鄉證，亦要搜袋。站內人流不多，渣打銀行及中旅社已關門，自助票務機毋須排隊。站內職員全數戴上口罩，部分更備有眼罩，記者於中午約12時30分，目睹有身穿保護衣、眼罩的醫護人員，將一名男子經擔架送離車站。

乘客Vicky今日與兒子乘搭高鐵到夏門辦理上課手續。她表示，原本購買了明天的車票，但受封關影響，臨時改今日出發，「感覺唔係幾好」。她又稱，暫時都未知可以何時及如何回港。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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批港府政策不足

Vicky表示，據朋友指，廈門確診病例較香港少，市內人流又少，「個個都唔出嚟」；相反香港仍是人頭湧湧，又有部分人拒戴口罩，認為廈門較香港安全。她又指，在香港無法購買口罩、消毒用品，批評政府政策有不足；相反，已成功在廈門訂購兩箱用品，並送到府上。不過她亦補充，香港醫療制度始終較好。

黃小姐一家剛從廣州探親回港。她表示，原訂明日回來，受封關影響特意提前，雖然未有造成太多不便，但認為政府決定過急，今日回港的車票搶購激烈，「部分班次都無晒，好快搶晒」，直言：「買唔到飛就返唔到嚟。」

鍾小姐今日從湖南省回港。對於湖南省毗鄰湖北省，她表示回程經過關口時都有量體温，當地衛生不俗，探親期間一直留在親戚家中未有外出。不過她亦稱，回港後會自我隔離，如無必要未來兩周都不會外出。