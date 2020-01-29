【武漢肺炎】袁國勇：未來14日非常關鍵　憂內地爆新疫情

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇、醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生見傳媒，講解公立醫院的感染控制措施，包括外科口罩的標準及應用。 袁國勇指，明白現時口罩不足，唯一方法是市民盡量不要外出，直至疫情穩定才上學。相信疫情非常危險，香港隨時變另一疫區，呼籲吃飯前先用酒精搓手液，未來14日十分重要。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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【18:04】袁國勇指，現時只是用沙士使用的藥物，10個中只有少量病人有用藥物。

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【17:56】賴偉文表示，三個月保護衣存量是全個醫管局用量，不單是隔離病房。手上沒有改裝負壓病房數字，看到是愈來愈多。接下來各聯網會進行快速測試，相信可騰空病房。袁國勇指，病人數目短時間內很多，而家庭傳播亦很強，可見傳播力高於沙士。沙士找不到沒有徵狀的病人，但今次有病人完全沒有發燒、咳嗽症狀，不能如沙士一樣「每個病人都捉晒」，故呼籲市民要戴外科口罩，現時本港有十個確診個案，相信起碼十個，或更多沒有症狀的病人。

【17:49】袁國勇指，未知潛伏期會否傳播病毒，相信內地有研究。醫療方案暫跟2003年沙士經驗，包括使用治療愛滋病藥物等。賴偉文稱，一直有與不同聯網溝通，沒有聽過醫護人員使用N95要登記。改裝負壓病房會跟國際標準，因沙士後不少負壓病房用作普通病房之用，其實只是將病房還原負壓病房標準。

【17:43】賴偉文指，戴N95口罩要先做測試。若有徵狀，戴外科口罩已足夠，N95是醫護人員使用。現時戴口罩方面有不少誤解，如確診病人運送時為何不戴N95，重申N95是醫護人員使用。

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【17:42】賴偉文指，醫管局已購買快速測試劑，第一批有8000個，最快2月1日可使用，稍後再有1.2萬個送抵本港。

【17:36】袁國勇指，市民亦盡量避免社交接觸，包括接吻、握手等。賴偉文表示，wash out period時沙士時提出，現時有足夠防護裝備。明白醫護人員壓力大，或會安排做回門診部，各自聯網有不同做法。

【17:32】賴偉文提醒，口罩濕了要更換，戴8小時後亦要更換，公立醫院負壓房有兩道房非必需。

【17:32】袁國勇指，口罩不足唯一方法是市民盡量不要外出，直至疫情穩定才上學，學生有可能需預支暑假。相信疫情非常危險，香港隨時變另一疫區，呼籲吃飯前先用酒精搓手液，未來14日十分重要。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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【17:21】高危病房醫護人員會全副防護裝備，而目前個案與輸入有關，若有懷疑個案已去隔離房。已教醫護人員飛沬霧化工作再穿上全副防護裝備。袁國勇指，醫護人員上病房都是lv1外科口罩，不差於任何一國，擔心是沒有必要的。有關疫苗問題，疫苗要以年時間計算，要先在動物上實驗，隨時亦要半年。其後要再找藥廠，才能再申請在人類試用。何時可用在人身上時間不知道，從未疫苗完成亦不想說出來。

【17:18】在急症分流裝備方面，賴偉文解釋，N95較焗難長期戴，加上因接觸病人時間短，一般問兩至三分鐘，風險不高，而病人會先戴口罩及搓手。而因醫護人員有面罩，可防擋飛沬，相信保護足夠。

【17:17】臨床上醫管局要求醫護人員標準防護措施，即預料處理病人時會有體液及血液等要戴上口罩；另外飛沬傳播疾病亦要戴口罩，表面弄污要更換。處理疑似或確診新型冠狀病毒個案時，醫護人員會戴上N95、護目裝置及防水保護衣等。

【17:09】袁國勇及賴偉文於瑪麗醫院見記者。賴偉文表示，一般外科口罩有3層，包括防水層、過濾層及吸濕層，根據世衞外科口罩未有最低標準，各個國家亦有標準量度。現時通常用美國標準（ASTM）揀選口罩。細菌過濾效率1級是大於95%。