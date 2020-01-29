【武漢肺炎】多名醫護請病假　醫管局：無影響臨床服務會跟進訴求

「武漢肺炎」襲港，有醫護人員擔心公立醫院設備不足、病房規格不妥等問題，以請病假的方式去抗議，要求醫院管理局改善情況，今天東區醫院及博愛醫院都分別有20多名護士請假。另外亦有醫管局工會提出工業行動，要求政府回應封關、呼籲市民戴口罩等訴求。 醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生今天（29日）見傳媒時，指今天醫院的臨床服務暫時無受影響，而醫管局已聽到同事聲音，正跟進員工的訴求。

醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生（右）指，今天有醫護請病假，但醫院的臨床服務暫時無受影響。 （高仲明攝）

莊慧敏表示，得悉今天有醫院的個別部門有人請病假，但手頭上沒有詳細數字，醫管局有既定程序去跟進，如病房出現人手短缺，也會調派人手去協助，暫時沒有臨床服務受到影響，她多謝臨時調動的同事配合醫管局。

各醫院感染控制小組無發現不尋常地方

另外，她指醫管局的電腦系統會監測員工請假原因，如同一部門有太多員工請假，會了解是否在醫護間有隱形爆發的情況，今天各醫院感染控制小組沒有發現不尋常的地方。

對於醫護人員及工會的訴求，莊慧敏指已聽到員工的聲音，明白員工壓力大，會與人力資源部商討，也指醫管局已經設立多個溝通途徑，昨也新增了24小時的查詢熱線。

莊慧敏稱，醫管局已聽到同事聲音，正跟進員工的訴求。（高仲明攝）

被問到有醫護人員關注口罩不足及口罩質素的問題，莊慧敏稱醫管局現時使用的是「ASTM」一級口罩，適用於臨床服務，防細菌及微粒的過濾效率多於99%，不低於ASTM二級及三級，而防水能力亦不俗，「咳嗽、口水都可隔到，唯一同二級、三級唔同係，大力飛濺有機會過到。」惟她補充，當進行的醫療程序會有「大力飛濺」的情況出現時，醫護人員亦會戴眼罩、面罩，「平時接觸，如同病人傾偈，病人突然咳，已可保護到。」 她亦指，沒有聽聞過有員工上、下班或工作時沒有口罩，需要自行購買，如員工遇到問題，可以打熱線查詢。