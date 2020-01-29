【武漢肺炎】政府指口罩供應短期緊張　已接觸多國逾140個供應商

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情嚴峻，本港今日（29日）市面出現市民大排長龍搶購口罩場面。政府發言人晚上表示，供應因農曆新年假期或其他原因而出現緊張，預計市面口罩供應短期內仍然緊張，政府已多管齊下積極增加整體口罩的供應，並爭取可維持穩定供應。 而政府物流服務署亦積極進行全球採購，近日已接觸來自十多個國家共140多個供應商，爭取訂購更多口罩應對疫情。 政府又指，留意到有市民爭相購買食品，食物環境衞生署與主要供應商接觸後確認，現時食品供應正常。

▼ 各區市民排隊搶口罩情況▼

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政府發言人指，商務及經濟發展局和相關政府部門代表今日已與本地商會和零售業界代表會面，了解本港口罩的供應情況和入囗商與零售商所遇到的困難，期望能提供協助，共同應對目前供應較為緊張的情況。而政府亦正與內地相關部門保持溝通，例如通過海關與海關之間的協作，跟進不論是政府或是市場採購的口罩清關情況，以加快物品抵港。

發言人說，預計市面口罩供應短期內仍然緊張。如專家指出，市民這段時間應減少外出，並注意個人衞生。發言人又稱，政府已宣布一系列措施，減少市民聚集及接觸，包括延長全港學校的農曆新年假期等，今日雖然是新春長假期後首日上班，但市面上的人流已比平日明顯較少。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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另外，海關自周一（27日）起已展開全港性大規模特別行動，打擊涉及虛假來源地聲稱、不符合消費品安全標準，以及偽冒商標的外科口罩，行動將會持續進行。

政府又留意到有市民爭相購買食品，食環署與主要供應商接觸後確認，現時食品供應正常，供應商亦會盡快補充貨架上的食品。發言人強調政府昨日公布暫停部分管制站服務的措施不會影響貨運，因此食品供港不會受到影響。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼