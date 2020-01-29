【武漢肺炎】非港人患者今天前入院仍豁免收費　入隔離營亦免費

「武漢肺炎」襲港，早前醫院管理局指，即使是「非符合資格人士」，即非香港人，如屬於「武漢肺炎」的懷疑或確診個案，都毋須付任何醫藥費。特首林鄭月娥昨日(28日)宣布新政策，由今天凌晨起開始向非港人收費。 不過，亦即表示，在今天以前入院的非港人，不論屬懷疑個案或確診個案，無論現時仍然在院，抑或已經出院，醫管局都不會向他們收取費用，而本港10宗確診個案中，只有1宗屬於本港居民。另外，衞生署也確認，非港人入住隔離營，也毋須收費。

在今天以前入院的非港人，不論屬懷疑個案或確診個案，無論現時仍然在院，抑或已經出院，醫管局都不會向他們收取費用。 （資料圖片／余俊亮攝）

醫管局早前指，根據現行規定，因急性傳染病而入住公眾病房的病人，毋須繳付任何費用。

不過，昨天林鄭月娥宣布由今天凌晨起開始向非港人收費。

醫管局最新回覆也稱，今天（29日）起已按照政府最新宣布的政策，向今日​凌晨零時後入院並符合新型冠狀病毒呈報條件的「非符合資格人士」收費，新措施適用於所有確診及懷疑個案。

換言之，即在今天凌晨前入院的非港人確診及懷疑個案，無論現時仍然在院，抑或已經出院，醫管局都不會向他們收取費用。本港至今有10宗確診個案，而截至昨天中午12時，累計521宗懷疑個案，醫管局未有透露當中多少人屬於港人或內地人。

張竹君指，非港人入住隔離營，也毋須收費。 （高仲明攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生則在今天的記者會上指，由於入住隔離營的人是被政府當局強制要求隔離，因此不論是否香港人，一律毋須收費，「沙士、豬流感時都一直係咁做。」