【武漢肺炎】藥房商會：內地口罩先供應予國內　港需向東南亞落單

武漢肺炎疫情持續，適逢新春假期，本港的口罩供應短缺，連日來均有市民四出「撲」口罩。 特首林鄭月娥早前聲稱，已親自致函國務院尋求口罩供應上的協助，不過港九藥房總商會副理事長張德榮今日（30日）受訪時稱，得悉內地有部份製造口罩的工廠已提早復工，但內地生產的口罩主要先供應予國內人使用，有餘額才會供應至本港。而由於部份地方已有新型肺炎疫情，包括日本、韓國、台灣及新加坡等地已不能下新訂單，但東南亞地方如越南及泰國仍可訂貨，他估計將有一些新年前已落訂的口罩貨陸續到港。

本港市面的口罩供應短缺，市民需大排長龍四出撲口罩。（資料圖片）

港九藥房總商會副理事長張德榮今日接受港台節目訪問時稱，昨日（29日）與商務及經濟發展局局長邱騰華開會討論到口罩供應問題，邱騰華雖承諾會盡量與內地商討，但有與會代表透露來港的口罩被內地海關扣貨，經政府斡旋才獲放行，張表示，未知是否國內海關盡量想留口罩予國內人使用。

日韓星台均不能下新訂單

張德榮又稱，得悉內地有部份製造口罩的工廠在農曆年假後已提早復工，但內地生產的口罩主要先供應予國內人使用，有餘額才會供應予本港。而由於部份地方已有新型肺炎疫情，包括日本、韓國、台灣及新加坡等地已不能下新訂單，但東南亞地方如越南及泰國仍可訂新貨。

他透露政府僅向商會承諾，若政府與入口商同時找到製造廠願供應口罩予香港，「佢唔會同我哋搶」，又承認未來一星期的口罩量較緊張，而現時的來貨主要是藥房新年前訂的貨，他估計將有口罩貨陸續到港，但不清楚實際來貨量。至於零售價會否提升，需視乎入貨價有無提高。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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聽眾連排兩日隊：條命而家聽天安排

聽眾羅小姐致電節目稱，自己正在屯門區排隊等買口罩，料需多等2小時才開門，但店外人龍已長達300人。她與家人已是連續第二日排隊，昨日無奈以100元買了20個口罩。她斥政府未有及早封關，令最新確診兩宗個案、逾70歲的武漢夫婦可在香港四處播毒。

另一名市民陳小姐稱在尖沙咀的零售店外排隊中，該店僅售20盒口罩，她自己排三十幾位，她承認只能「聽天由命」，不過她認為市民應與政府齊心抗疫，「特首都好關心我哋，已經在全世界搵口罩」，又強調「疫症唔係講政治嘅時候」，應上下一心抗疫。

民建聯：特區需提供足夠裝備 需先保護醫護才可打仗

民建聯立法會議員鄭泳舜斥政府未能提供確實的口罩來貨量，難令市民安心，又認為入境管制「宜緊不宜鬆」，應在一兩日內考慮提升入境管制。對於有醫護計劃以工業行動表達對政府抗疫不力的不滿，鄭泳舜稱，明白醫護要先有保障才可以打仗，特區需提供足夠設備讓醫護工作時安心。