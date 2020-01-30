【武漢肺炎】油麻地牙醫診所停收上呼吸道症狀病人　保障雙方健康

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，油麻地有牙醫診所在門外貼出告示「凡有傷風感冒徵狀的病人，本診所暫不接待」。職員今日（30日）向《香港01》表示，做法是為防範武漢肺炎，相信能夠保障雙方的健康。

油麻地有牙醫診所暫不接待有上呼吸道感染的病人，有途人正閱讀告示。（香港01記者攝）

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，內地確診個案突破7,000宗；部份確診患者的症狀輕微，甚至沒有出現發燒症狀。為防範武漢肺炎，油麻地彌敦道一間牙醫診所在門外貼出告示，「為確保診所環境衞生，由即日起凡有傷風感冒徵狀的病人，本診所暫不接待，敬請見諒。」

油麻地彌敦道一間牙醫診所在門外貼出告示，「為確保診所環境衞生，由即日起凡有傷風感冒徵狀的病人，本診所暫不接待，敬請見諒。」（香港01記者攝）

《香港01》今早致電診所查詢事件，職員承認貼了告示，做法是為保障客人及診所職員的健康，「如果有上呼吸道感染病徵，暫時唔好嚟，始終對大家好。」是否因為診所內的口罩量不足有關？職員指，診所向來有口罩的存貨，暫時仍然足夠診所的日常運作。

至於最近採購醫療物資是否有困難？職員回應：「相信都唔止係診所採購有困難，係全香港人嘅問題。」