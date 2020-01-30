【武漢肺炎】確診夫婦曾到W酒店　衞生署：望酒店勸住客不適求醫

本港累計錄得10宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，最新確診的兩名病人是一對來自武漢的夫婦，他們1月22日已來港，但至1月28日才因發燒送院，期間到過三間酒店，但未知其詳細行程。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（30日）稱，由於病人不合作，署方至今仍未知道兩人在港6日間的詳細行程，她又指現行指引需先由醫生呈報後界定為懷疑個案，才可隔離相關病人，不能無理懷疑其他人是病人，即使有人舉報懷疑個案，亦並非恆常做法。 她稱接獲酒店通報有人發燒時，已給予酒店健康建議：「希望佢可以勸住客如果有唔舒服可以睇醫生」，強調「係好標準嘅建議」。

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本港第9宗及第10宗確診患者，是一對來自武漢的七旬夫婦，兩人自1月22日抵港入住W酒店，遊港6日，於25日起已經發燒，但相隔3天，至本月28日才被送入醫院，兩人曾到麗思卡爾頓酒店及四季酒店。

須被列作呈報個案 衞生署才可跟進懷疑個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，署方曾接獲酒店報告有住客發燒，但不清楚接獲通報的日期，但署方無強制隔離疑似患病者，張竹君表示按現行法例，病人需經醫生問診，由醫生向衞生署呈報之後，被列作懷疑個案，衞生署才可強制隔離該病人及進行檢測。張竹君解釋，不能無故懷疑某人屬須呈報個案，即使接到舉報，衞生署亦不會強制要求市民求醫。

張竹君續指，在酒店聯絡署方時，署方有向酒店提供健康建議：「希望佢（酒店）可以勸住客，如果有唔舒服可以睇醫生」。她形容做法屬「好標準嘅建議」，又認為平日普通市民發燒、傷風或有其他徵狀時，「睇醫生都係健康建議」。她再引述現行在口岸的健康申報，亦是到過武漢的人自願申報，衞生署才可登記其資料。

兩名確診個案患者曾入住香港W酒店。（酒店網頁圖片）

1名家人、5酒店員工及1專車司機需隔離

署方目前未掌握病人詳細行程，張竹君稱源於病人不太合作，暫時只知道兩人到過上述三間酒店，曾到一些餐廳用膳及到「出面逛過吓」，但較多時間留在酒店內。

她續指，兩夫婦尚有一名家人是密切接觸者正在醫院隔離，另外5名密切接觸者，包括曾執拾過病人房間或與其傾談的4個W酒店員工，以及1名四季酒店員工已被送入隔離營。此外尚有一名駕專車接送病人的司機，署方稱已聯絡到該人，正安排隔離。

張竹君（左）透露，衞生署的健康建議是，希望酒店勸住客不適要求醫。（張浩維攝）

W酒店：客人有感冒症狀已通報衞生防護中心 並按指示建議客人求醫

香港W酒店回應稱，當客人出現感冒症狀時，已根據現有的衛生防護措施向衛生防護中心作出通報，並根據衛生官員的指示，建議客人向醫生求診。至於其他細節，香港W酒店不能就客人的隱私作進一步評論。

W酒店透露，正與衞生防護中心緊密合作，並按指引封鎖該賓客曾經入住的房間以及相關樓層並消毒，並全面消毒已知涉事賓客到過的樓層和接觸過的區域。食物環境衞生署亦已進一步徹底消毒受影響的客房和公共區域。

W酒店亦已增加額外防疫措施，包括對來自關鍵地區的賓客進行體溫檢測，加強廚房以及賓客公共空間的消毒次數，嚴格監管食品處理和餐具消毒，增加提供給賓客與員工的消毒搓手液的配備，要求所有當值員工佩戴口罩及進行體溫檢查。