【武漢肺炎】菜價飆升　豆苗每斤80元　市民呻：要慳住食

武漢肺炎襲港，除了所有口罩、清潔用品價格飆升，連同蔬菜同樣要加價，有菜市場一斤菜苗售30元，一斤豆苗更索價80元。有菜販預計受內地春節假期延長、工人未上班及武漢肺炎影響，相信蔬菜「海鮮價」將持續。 蔬菜價格上升，仍有市民如常買菜，但嘆言「平時食開一斤，而家食半斤，慳住食。」

蔬菜價格飆升，仍有不少市民如常買菜。（梁煥敏攝）

本港農曆新年假期完結，但因內地假期加上武漢肺炎影響陸路交通運輸，本地菜價一路飆升，昨日的菜價較假期前上升約三成，今日才輕微回落，當中最受影響包括來自北方的銀川菜心及昆明的豆苗。《香港01》記者到荃灣楊屋道街市視察，菜芯價格升至18元至20元一斤，菜苗則30元一斤，而價格一向較高的豆苗更為80元一斤，至下午菜價開始回落，不少菜販即時更改蔬菜價格，平均每斤減2、3元。

市民：貴都要照買

菜價高似乎未有嚇怕市民，依然如常買菜。正在購買菜心的徐小姐說，「貴都要照買，已經幾日冇食菜，只可以打邊爐為主食少啲啲菜，平時食開一斤，而家食半斤，慳住食。」

菜販呻見步行步：再係咁落去要自己種

菜販朱小姐表示，農曆新年期間由於大部份商家仍未開業，加上今年受武漢肺炎影響，北方運輸上非常混亂，相信蔬菜「海鮮價」將持續，「根本上每日都唔知有幾多菜落到黎香港賣，你問我一陣幾多錢，聽日幾多錢都答唔到你，噚日貴三成，今日已經平返少少，因為大家趕收工，之後唔知再有冇影響喇。」她説，「最大影響一定北京嘅銀川菜心，始終比較遠水路同埋最多人食，其他廣東省嘅影響已經算細。」

另一菜販陳先生則説，「菜價已經比口罩浮動得少，今日平返少少，始終而家先慢慢開業」。他強調，未能預測往後數日蔬菜價格，「所有菜都係大陸嚟，而家運輸比較麻煩，又唔知嚟到啲咩貨，老細都係見步行步，再係咁落去要自己種喇！」

朱小姐表示，由於內地運輸問題，蔬菜價格非常浮動，特別是來自北方的銀川菜心。（梁煥敏攝）

菜統處：新年間菜價較去年同期貴五成

根據蔬菜統營處網站標示的蔬菜批發價，對比過去一周價格，以生菜為例，平均批發價由最低每斤3.3元加至8.4元，加幅達1.5倍；菜芯亦由每斤8.3元加至12.3；而豆苗由每斤34.9元加至40元。

菜統處市場經理劉智仁表示，本港的內地蔬菜供應量仍然穩定，但年初二至五的整體蔬菜批發價較去年同期上升五成，估計是因為內地春節假期受武漢肺炎影響而延長，工人仍未正式上班，加上內地對蔬菜需求增加以及受寒冷天氣影響，才令蔬菜價格飆升。至於菜價何時回落，劉認為短期內不會明顯回落，料維持至春節假期結束。

此外，食物安全中心表示，現時食品供應正常，個別店鋪因市民購買較多食糧，出現有些食物（例如食米、即食麵、冷藏肉類等）的貨架來不及補貨情況，亦接觸蔬果批發商及食米供應商，得悉現時食物供應正常，呼籲市民無須擔心。