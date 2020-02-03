教育局校本計劃助教師教非華語生中文　今年146間學校參與

少數族裔學生在本港學習中文時面對不少困難。有幼稚園校長表示，非華語學生在入學初期中文能力較弱，亦較難明白老師的說話，加上部分家長不諳中文或英文，讓學校與家長溝通出現困難。有幼稚園參加教育局非華語校本支援計劃後，認為教師能學習到多元化教學技巧，令學生「學中文變得開心咗」。 總學校發展主任校本專業支援組李愛蘭指，校本計劃參加反應一向良好，最新一年便有146所學校參加，教育局職員、大專院校人員會到校指導教師的教學技巧。

善一堂逸東幼稚園校長周惠英（右）指，學校的巴基斯坦裔老師（左）能協助老師和家長溝通。（侯彩琳攝）

非華語學生在港求學，往往需學習中文才能融入主流校園生活。善一堂逸東幼稚園校長周惠英指，現時幼稚園有300名學生，其中有78名非華語學生，包括巴基斯坦、印度、尼泊爾、泰國、加拿大、美國學生，而僅約一兩成非華語學生家長能以中文溝通。

周惠英坦言，非華語學生在入學初期中文能力較弱，教師說廣東話時，他們亦未必會明白。故老師會盡量在說話時配合身體語言，以協助學生理解。而在17至18學年起，善一堂逸東幼稚園參加教育局非華語校本支援計劃，香港大學課程發展主任每月至少一次到幼稚園，指導教師的教學技巧，同時教授幼稚園教師多元化的教學策略，當中包括以圖片配合文字的中文教學遊戲。

善一堂逸東幼稚園的非華語學生在農曆新年參加舞獅表演。（侯彩琳攝）

周惠英指，非華語學生在教師多元化教學方式的教導下，「學中文變得開心咗」，同時亦更加主動學習中文，「會主動攞中文故事書睇」，亦願意以廣東話和老師、同學交流。

而在2018至19學年，教育局增撥資源後，善一堂逸東幼稚園亦聘請兩位能操廣東話及英文的巴基斯坦裔老師，輔助學校老師進行中文教學、協助老師和家長溝通，並在學校舉辦家長講座時擔任翻譯，成為少數族裔家長和學校的溝通橋樑。

+ 5 + 4 + 3

總學校發展主任校本專業支援組李愛蘭指，由15/16至18/19年，共有232所學校參加校本計劃，而最新一年有146所學校參加。她解釋，在計劃底下，教育局職員、大專院校人員會到校，用一些策略，亦著重家長參與，如最近有幼稚園舉辦親子寫揮春比賽。李續指，不少參加學校的老師會繼續沿用校本支援的教學法，如心理詞彙策略。



然而，課程屢被質疑過份艱深、欠具體框架，高級課程發展主任（中國語文教育）何燕萍形容，現時架構是「鋪橋搭路」，老師需思考以何策略去「搭路」，因應學校校本調節。教育局首席助理秘書長（質素保證及校本支援）吳加聲亦補充，若非華裔學生打算以香港為家，必須學好中文，「政策目標是要跟不同學習進階支援，愈細學愈好」。