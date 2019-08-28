當上十個非華語學生的老師　杜穎琴：他們的進步是我最大的安慰

少數族裔要融入香港社會，在本地學校讀書並用中文為主要語言，在適應方面實在不易。曾先後任職中學老師、教材編輯的杜穎琴，在兩年前轉任小學的非華語學生統籌老師，幫助校內的十位非華語學生融入校園，讓他們易於適應及學習。 一個土生土長的香港人，當上十個巴基斯坦小孩的老師，其中一位中文成績較差的學生，在她一對一的教學之下，在學期尾竟取得最佳進步獎，杜穎琴指看到學生的努力有回報，是她教學生涯中得到的最大滿足感。 （攝影：黃慧雯、部分圖片由受訪者提供）

近年少數族裔學生的人數持續上升，而錄取非華語學生的小學數目也不斷增加，由2013/14學年約590間，增至2017/18學年約620間，杜穎琴任教的小學就是其中一間，校內共有十名巴基斯坦籍的學生，三男七女分佈在不同年級。少數族裔要融入本地校園生活，學好中文可以說是首要做的，而杜穎琴在校內擔任非華語學生的統籌老師，主要目標就是要改善他們的中文教與學，及助他們融入校園。

由寫「日」字開始教起 「還記得上班的第一天，就要為他們進行中文閱讀及寫作評估，記得當時一個高年級男生多番逃避，最後取得零分，這亦提醒了自己的存在價值，也希望減低他們對中文的恐懼。」杜穎琴說很多人以為他們中文差英文會好，但其實他們日常的用語一般是烏都語，所以在溝通上都會有困難。 經過一對一的評估後，她發覺到學生的中文水平有明顯的差異，於是要實行一對一的個別教學。「其中有一位二年級的學生，每次寫的文字也像圖畫，『日』字寫得像一個麵包，她也經常忘記功課及課本放在哪裏，專注力也不足。」 為了教好他們的中文，就要增加中文的趣味，杜穎琴更特別設計專屬的教材及教學方法，每篇課文她會先播放動畫，再逐字逐句去講解，同時以圖畫配合解釋較難的詞彙。「在經過一段時間的一對一中文課堂後，她的中文有明顯的進步，就連校務處的書記也稱讚她的會話有明顯進步，令我感到欣慰，那一刻我知道只要找到適合的教學方法，所有孩子都能進步。」 教學以外的多元活動 除了在教學上的工作，杜穎琴也希望透過不同的活動，令這班巴基斯坦孩子可以融入校園，了解香港的文化及生活，同時認識更多本地朋友，因此會定時舉辦多元化的校外活動，如帶他們飲茶初嘗吃點心，也會到太空館等參觀。「他們很多都來自基層家庭，家人很少機會帶他們出外，所以每次出外他們也很興奮，我們也希望藉此可以擴闊學生的視野，認識香港的文化。」

透過影片打破歧視

由於非華語學生在校內屬於少數，因為文化的差異，本地土生土長的香港學生未必能了解他們的文化，這群巴基斯坦學生難免會受到歧視。「有巴基斯坦學生習慣塗古龍水上學、用手食飯等，這些生活細節都會被同學取笑，亦因文化差異令他們之間產生誤會。」為了令本地學生了解到少數族裔的文化及習俗，她透過校園電視台製作了一條影片，由巴基斯坦孩子介紹自己的生活，並在課堂上分享，令校內的學生更了解他們，以打破歧視。

杜穎琴指其實不少巴基斯坦學生也跟本地學生做朋友，他們會在小息一起玩耍，但由於語言及文化問題，家長之間確實難以成為朋友，而她跟家長溝通時也有困難。「由於巴基斯坦的家長不懂中文及英文，我跟他們也較難溝通，尢其是收到學校通告，由於低年級學生未能明白通告的內容，很多時家長在早上會親自來學校問我，在開學時通告特別多，都要逐一解釋給他們聽。」杜穎琴說。 與巴基斯坦孩子亦師亦友 經過長時間的相處，杜穎琴除了是這十位巴基斯坦孩子的老師，也是他們的知心好友，無論是功課上的問題，又或是日常生活的事，也會找她傾談。對於杜穎琴來說，最開心的是看到這班孩子的努力及不斷進步，在她任教的兩年內，有3位學生更在學期尾取得最佳進步獎，令她感到開心又安慰。 去年她離開了校園，到日本展開了新的生活，離開的一刻最捨不得她的是這群巴基斯坦學生，期後她更將這兩年的生活點滴寫成書，希望大眾可以從多角度認識少數族裔，她更期望有一天她的巴基斯坦學生能讀懂全書的內容。