【武漢肺炎】未來最少3200萬個口罩供港　惟未有確實時間表

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，本港市面鬧「口罩荒」，不少市民通宵排隊為求購得一盒口罩。政務司司長張建宗昨日（30日）見記者時，表示本港將有800萬口罩供港，以及約有2,400萬個仍在安排中，惟未有實際應市時間表。而大型連鎖店包括卓悅及屈臣氏等亦不時宣布，有少量口罩供旗下分店售出。換言之，未來將至少有3200萬個口罩流入市面。

2020年1月30日，武漢肺炎殺到，口罩缺貨，多區都有市民排隊搶購。（梁鵬威攝）

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武漢肺炎肆虐，本港口罩供應量短缺。張建宗昨日表示，為增加口罩供應量，近日已接觸來自10多個國家、超過140間供應商。上月至今促成約800個口罩供港作私人零售用途，並正安排2,400萬個口罩到港，惟未有實質抵港時間表。換言之，本港陸續有至少3,200萬個口罩流入市面。惟早前港大感染及傳染病中心總監何栢良以全港約700萬人口作估計，本港每月需3億個口罩抗疫，即平均每日需要1,000萬個，換言之，即將流入市面的口罩量或僅足夠約三日的存量。

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而提供予醫護人護、執法部門、社福機構等的口罩供應量，張建宗則指懲教署將增加本地口罩生產量，由每日生5萬個至7萬個，料每月口罩供應量提升180萬個。他補充，醫管局現時口罩存貨維持於3個月用量；政府物流署則約有1個月存量。

《香港01》已向不同政府部門查詢現儲備的口罩供應量，尚待回覆。