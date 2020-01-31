【武漢肺炎】醫管局工會擬下周一罷工　逾6700醫管局員工承諾參與

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情肆虐，本港至今累計有12宗確診個案。醫護人員工會醫管局員工陣線早前要求政府回應「五大訴求」，包括禁止內地人及其他外籍旅客經中國內地入境、呼籲全民戴口罩等，否則於下周一（2月3日）起發動分階段罷工。工會今（31日）再召開記者會交代最新情況，宣布現已有6,700位醫管局員工承諾罷工。

醫護人員工會醫管局員工陣線召開記者會交代最新情況。（羅君豪攝）

醫管局員工陣線主席余慧明指，直至目前為止，已有6,700位醫管局員工承諾罷工。她批評，早於1月26日已發表聲明 ，促醫管局回應工會提出的「五大訴求」，惟醫管局至今仍未回應任何訴求，反而以迴避態度應對。她續指，現時確診個案已超過10宗，昨日更出現可能是首宗人傳人個案，形容社區爆發如箭在弦。

她又批評，屢次出現病人拒絕隔離、虛報情況，現時的自我隔離機制根本做不到源頭堵截。她以昨日瑪嘉烈醫院確診個案為例，因病人隱瞞，內科病房逗留6日，令該房病人、醫護陷入危險處境。她指，明日（2月1日）將會召開特別會員大會，決定工業行動，「絕唔希望以罷工控訴，希望政府唔好逼醫護入絕境」。