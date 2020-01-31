【武漢肺炎】政府：全港學校最快3月2日復課　公開試安排下周公布

新型冠狀病毒疫引發的「武漢肺炎」情況持續，中學校長會主席鄧振強早前反映，多校未能購入足夠開學的口罩，亦憂心跨境生復課安排、DSE或須延後開學等，促當局盡快考慮及公布不同情況下的處理方案，讓學校及應屆考生有心理準備。 行政長官林鄭月娥今日（31日）公布，全港中、小學及幼稚園的復課日延後，即由原來的2月17日，改成最早3月2日。至於實際是否3月2日開學，須視乎疫情發展及學校對防疫的準備等，強調政府會在具足夠條件下才同意復課，亦會預早公布。她透露，教育局將於下周就學校停課、復課及公開試作詳細公布。

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行政長官林鄭月娥今日下午宣布，明白到本港的口罩供應持續緊張，減少社交是重要措施，宣佈延長全港中小學、幼稚園，以及特殊學校的停課，將最早復課日期由2月17日延至3月2日。至於3月2日是否可順利復課？她直言仍須視乎疫情的情況。



林鄭又說，教育局將就停課、復課及公開試與業界商討，由於教育局仍進行工作，故今日教育局局長楊潤雄未有出席記者會，她已要求楊潤雄下周會見傳媒，就有關安排向公眾作詳細解釋。

她強調，政府會在物資供應、學校對防疫的準備等，在具足夠條件下才同意復課，亦會提早預告，「不會今日講，明日復課」，重申希望同學留家，不再在社區走動，減少社交接觸。