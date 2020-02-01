【武漢肺炎】陳肇始談醫護罷工落淚：擔心前線的情緒、安全

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，有醫護工會要求政府全面封關，擬就此發起罷工行動。食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）出席港台節目《星期六問責》，談及醫護人員罷工時一度哽咽落淚，稱擔心醫護的情緒、安全及公立醫院的服務。

食物及衞生局局長陳肇始今日談醫護罷工時落淚。（港台片段）

食物及衞生局局長陳肇始出席港台節目，談及有醫護工會擬於下周發起罷工，要求政府回應全面封關等訴求，陳肇始稱對行動感到擔心，一方面擔心前線醫護的情緒，亦關心公立醫院的服務，期間一度哽咽及落淚。她續指工會今日將舉行員工大會，而醫管局將於明日（2日）與工會代表見面，希望能夠有更好的溝通。

強調最擔心醫護人員的安全

她稱最大擔心的醫護人員的安全，強調一定要保護他們，加上每日的懷疑個案數字多，感受到前線醫護人員正面對很大的壓力，不過她強調當中9成均為港人。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於特首林鄭月娥於日前曾提到封關提有歧視成分，被問到美國及新加坡限制內地旅客入境是否歧視中國人，陳肇始稱每個地方均會視乎當地情況作公共衛生的指施及政策，香港會留意疫情發展推出和調教相關措施。

巡察超過500間酒店 發現49名湖北旅客

此外，她亦於商台節目《政經星期六》上提到，現時防疫有一層一層的防線，當中的出入口管制指施，包括堵截湖北省人士入境、暫停自由行簽注等，指可減低75%內地人流入境。她稱聽到社會有要求更強力堵截源頭，現時入境處的聯合行動，近日已巡察約500多間酒店，當中發現49人來自湖北，會再作監察及調校情況。

對於近日有確診個案隱瞞病史，並逗留於普通病房多日，陳肇始呼籲求診者應如實申報，又指現時有法例規管虛報情況，正研究將其範圍擴展至醫管局的醫生。

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至於近日口罩供應緊張，她稱已成立專責小組就全球搜購、拓高價格或囤貨情況，及本地生產三方面作統籌。她稱明白市民對口罩的需求，但指應盡量留在家中，不但可省卻口罩，亦可減低社區傳播機會。她又提及世衛稱只用口罩亦不夠預防病毒，注意個人衛生亦重要。陳肇始指未有社區爆發情況，防止情況發生為政府最大目標。