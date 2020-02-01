【武漢肺炎】買不到口罩攘衝突　市民憂缺貨、擁1個月存貨仍搶購

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒持續蔓延，二月伊始，全港多區市民繼續撲口罩，只要連鎖店公布有口罩出售，均會大排長龍。當中大圍、銅鑼灣及荃灣區的連鎖家品店門外都人萬寧、於Facebook宣布有口罩應市後，旋即吸引大批市民排隊取籌。而在大圍，有藥房即使未開售口罩，亦未公布價錢及數量等，亦有逾300名市民排隊。 有未能購入口罩的市民與他人爭執，雙方一度推撞，更有市民口罩對拉爛。亦有搶購口罩的市民直言，家中口罩存貨足夠使用約一個月，但「都要買定先，唔知幾時先再有貨」。亦有市民排隊搶購，希望贈予沒有口罩的朋友和長者。

+ 25 + 24 + 23

日本城今早Facebook公布會於11間分店各派發約590個籌號供市民購買口罩，中午12時許大圍分店排起長長人龍，更伸延逾百米，籌號約半小時已派發完畢。其後約2時日本城開始供已供籌的市民購買口罩，期間疑因有市民無法取籌，與其他市民爭執，雙方一度推撞，其中一名市民口罩更被拉爛。

另外，大圍萬寧分店門外一度亦排有逾500人長龍，惟萬寧職員表示，店內口罩並非外科口罩，已多番向排隊市民解釋，惟長龍仍未散去，排隊市民更一度鼓燥。而大圍有藥房口罩僅是剛到貨，仍未公布發售、價錢及數量等，已有逾300名市民排隊。

多店現買口罩人龍 籌派畢仍不願散去、盼「執死雞」



銅鑼灣情況亦相若。莎莎、日本城及卓悅亦出現等買口罩的人龍。莎莎分店職員指，今早10時半公布消息後，店外隨即出現人龍，上午11時派籌，不消一會所有口罩已售罄；至於同區的卓悅，則派出980個籌，中午12時開賣日本製口罩，但排頭位人士今早7時已到達。

銅鑼灣駱克道日本城，今早10時半開始派籌，即使公司直言下午2時才取貨，不少已領籌市民仍非常緊張，不時前來打聽情況，更有人在門外等候領貨，亦有市民前來「碰運氣」，希望「執死雞」購入未有人認領的口罩。

萬寧職員：每日供貨不穩 不一定有口罩



銅鑼灣駱克道及怡和街的萬寧，同樣有不少市民聚集。駱克道萬寧分店的職員直言，今早曾有消毒藥水、搓手液等出售，但亦須排隊等候，由於每日來貨不穩，難預知數量，而該分店連日來均無口罩供應。鄰近的怡和街萬寧分店，職員透露，今早曾有50個口罩出售，但不足10分鐘已售罄。

而在荃灣區，荃灣萬寧分店亦有口罩出售，吸引市民前來，並出現人龍，惟不久已售完，店員透露下周一才再有貨。