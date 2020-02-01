【武漢肺炎】醫護工會擬罷工逼「封關」　瑪麗前副院長：感痛心

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，有醫護人員發起罷工，要求政府全面封關抗疫。繼食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）於電台訪問中落淚後，瑪麗醫院前副院長李國維在接受傳媒訪問期間，亦一度哽咽。李發信予醫護人員指，「請緊守崗位，不要站在歷史錯誤的一方」，並指對有人發起罷工感痛心，認為「沒有打不贏的道理」。 署名「隔離病房前線醫護」人士就發公開信回應指，市民齊心盼望政府封關以護衛香港，有學者亦堅定支持，但政府一意孤行，直言「我們可以視若無睹，坐視全港市民蒙難嗎？」

萬眾一心抗沙士 「贏得漂亮的一仗」

李國維信中指，2003年沙士襲港，對全新不明源頭的病情，萬眾一心全城抗疫，「最終克服疫症，贏得漂亮的一仗」。特別是醫護界的努力，更是得到全港，以至全球的認同及讚賞。對於醫護界有人發起罷工，他坦言「確覺憂心，更多更多的是痛心」。

李指，此時發起罷工，實乘人所危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，不應因政治原因放棄本有天職。他又認為，有過往醫療經驗及快速應對措施，「沒有打不贏的道理！」

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前線醫護反駁：醫護殉職 以死換教訓

「隔離病房前線醫護」以《前車可鑒偏不察，後患無窮禍更深》公開信回應，信中表示，沙士襲港是因當時內地政府瞞報，患者來港而未能及早堵截，最終疫病橫行，更造成醫護殉職，質疑李所說的「贏得漂亮一仗」，或者是以死難者換取的教訓。

信中又指，如今武漢肺炎冒起，若無防範病毒不斷入境香港，定會釀成爆發，質疑提出堵截源頭的人，為何反被視作罪人。前線醫護引述民調指有80%市民支持全面封關，亦有微生物專家何栢良等學者支持，反而政府充耳不聞。信中反問醫護人員如果坐視危難將至，不竭盡全力阻止，等到市民受罪，再去履行「醫護天職」，是「救死扶傷」還是收拾殘局。

我們既以維護民康為己任，於此避免疫症爆發的最後時機，眼看政府一意孤行，我們可以視若無睹，坐視全港市民蒙難嗎？聯署發聲、策劃罷工，是乘人之危，抑或扶大廈於將傾？ 隔離病房前線醫護

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李國維致信醫護人員全文：

《不要站在歷史錯誤的一方》

致各醫護人員：

請緊守崗位，不要站在歷史錯誤的一方。

2003年沙士襲港，對全新不明源頭的病情，沉着應戰，一步一步應對，找出原因。繼而，全城抗疫，萬眾一心，最終克服疫症，贏得漂亮的一仗。特別是醫護界的努力，更是得到全港，以至全球的認同及讚賞。

反觀今曰，新型冠狀病毒已確認，且已有測試方法，亦有醫療應對措施，欠缺的卻是人心齊一。驚聞醫護界有人發起罷工，確覺憂心，更多更多的是痛心。

醫護天職，維護生命健康，不分貧富、階級、種族、宗教、等等。此時發起罷工，實乘人所危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，置社會整體利益於不顧。更不應因政治原因放棄本有天職。

有過往醫療經驗及快速應對措施，沒有打不贏的道理。我們今天做的，就是明天的歷史。過往經驗清楚說明，沒有抗繫不了的疫症。我們將來要為今天負責！

請緊守崗位，不要站在歷史錯誤的一方。

謹此，

李國維(非前線醫護）

瑪麗醫院內科部