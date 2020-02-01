【武漢肺炎】醫管局工會通過罷工議案　要求林鄭月娥周日會面

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，醫管局員工工會「醫管局員工陣線」不滿政府拒絕全面封關計劃，今日（1日）下午召開特別會員大會，就罷工行動進行投票表決。投票結果於近晚上8時50分出爐，有3123票贊成，10票反對，棄權票則為23票，有8張廢票，宣布通過罷工議案。若與醫管局談判破裂，下周一（3日）起分階段進行罷工。 工會要求，行政長官林鄭月娥出席明日（2日）工會與醫管局談判，與前線醫護人員公開對話。

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逾三千會員支持投票

醫管局員工陣線副主席羅卓堯點票後宣布，今日共有3,164名會員投票，當中有效票為3,156票， 8張廢票。當中有3,123票贊成，10票反對，23票棄權，對抗武漢肺炎罷工計劃議案獲得通過。

醫管局員工陣線主席余慧明點票後發表罷工宣言，她稱罷工是「政府逼出嚟」，人手及資源問題積怨多時，香港醫護人員一直默默承受，但疫症爆發，政府處理是不顧市民安危，作為負責任的醫護人員必須站出來發聲。她認為，政府公布的防疫措施，包括有限度封關等未能對症下藥，最後只會徒勞無功。

醫管局員工陣線主席余慧明點票後發表罷工宣言，期間哽咽淌淚。（梁鵬威攝）

與醫管局明日見面

余慧明指，一日不完全封關，堵截所有懷疑個案經內地進入本港，「醫療負擔只會幾何級別上升，超出承載量。」現時投票結果出爐，代表罷工事在必行，她發言期間一度落淚，並要求政府回應，行政長官林鄭月娥作為抗疫督導委員會負責人，出席明日工會與醫管局談判，與前線醫護人員公開對話。

余慧明表示，今晚會邀請行政長官林鄭月娥出席明日工會和醫管局的談判，若林鄭月娥不出席明天的談判，工會將不會出席談判，亦將再宣布罷工。而若政府未能在7日晚上回應訴求，工會不排除將行動升級，包括將在每日評估社區爆發的風險，再決定會否繼續進行罷工。

她又強調，明白罷工無可避免會影響市民，再次指是政府逼成，認為政府應當機立斷宣布全面封關。她認為，今日食物及衞生局局長陳肇始是「惺惺作態」，而工會會與醫護人員「齊上齊落」。

▼政府最新升級防疫措施▼

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罷工周一開始 分兩個階段

根據工會罷工指引，整個罷工計劃時間為本月3日至7日，共分為兩階段，首日（3日）將停止醫管局非緊急服務，根據惡劣天氣下之工作安排無須上班者將進行罷工。若政府在本月3日晚上9時前仍然不回應訴求，工會將動員所有會員、涵蓋所有職系的員工罷工，包括急症室及所有急症病房員工。若政府在本月7日晚仍未能回應訴求，工會不排除有升級行動。

醫管局回應指，明白員工對處理疫情有不同的意見，已開放不同平台及熱線聆聽員工的意見，並就不同工作範疇作出跟進及改善措施。行政總裁高拔陞醫生已接受有關邀請會面，希望坦誠交換意見，彼此繼續協商，共同應對今次疫情的方法。

對於有工會提出罷工，局方指會密切留意情況，各公立醫院會透過調配人手盡力維持服務， 以確保病人醫治的影響減至最低，在有需要時會調整服務以維持緊急服務，希望抗疫工作不受影響。

醫管局員工逾7萬人 工會稱有9000簽署罷工宣言

據醫院管理局文件，截至去年9月底，醫管局7萬多名員工當中，有6,700多名醫生、27,000多名護士、8,000多名專職醫療人員、15,000多名支援職系員工及23,000多名其他員工。根據醫管局員工陣線早前的聯署人數統計，稱會參與罷工的人超過6,700，當中70%為護士，8%為醫生。

余慧明表示，至今共有約9,000名會員簽署了罷工宣言，佔醫管局員工人數逾一成，而當中有七成為緊急職員，三成非緊急職員，當中包括約6,000名護士、約700名醫生。醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，若發起第二階段罷工，將影響緊急醫療服務，預計醫院將少近一半人手，即會變成2至3護士照顧50至60個病人。

該會促請醫管局向政府作出兩項公開聲明，包括禁止旅客由中國內地來港、確保口罩供應充足。工會亦促請醫管局回應三項訴求，包括提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務，以騰出更多病房，用作病人隔離；提供足夠防護裝備於隔離病房醫護人員；公開承諾決不秋後算賬。