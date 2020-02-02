【武漢肺炎】懲教署CSI口罩被當賀年禮物　送禮男子現身解釋

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎肆虐全球，本港14名確診患者中，至少有一人疑是本地感染，加上口罩供應不足而出現天價口罩，社會更加恐慌，近日全港瘋搶口罩。昨日（1日）有網民於社交網站發帖文，稱在葵涌打磚坪街看到有一男子，將兩盒由懲教署工業組（CSI）女囚犯生產只供應政府的「CSI口罩」，當作新年賀禮送給一女子，引來熱烈討論，質疑有人有特權取得政府口罩。 《香港01》記者昨晚找到事件中的送禮男主角鍾先生，他承認為相片中人。他表示，兩盒口罩是於農曆新年前在上水購買，每盒只25元，強調並不知道是政府部門生產，「嗰個人賣畀我嗰時25蚊，女人嚟嘅，好似賣私煙咁神秘，喺個袋拎出嚟，根本就唔知來歷，你依家講我先知係政府嘢！」

「CSI」為Correctional Services Industries，即是「懲教工業組」的縮稱，有關口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，以成本價向政府供應。（資料圖片）

嗰個人賣畀我嗰時25蚊，女人嚟嘅，好似賣私煙咁神秘，喺個袋拎出嚟，根本就唔知來歷，你依家講我先知係政府嘢！ 鍾先生講述如何購入懲教署CSI口罩

↓↓林鄭月娥與其他官員都戴懲教署CSI口罩↓↓

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近期官員出席記者會，所戴的口罩印有「CSI」標記，是由懲教署工業組聘用女囚犯生產。昨日流傳相片及傳媒所播出的片段，可見鍾先生給一女子的兩盒口罩，是有CSI字樣的綠色盒子，外貌跟懲教署監獄專為供應政府部門而生產、不作公開發售的「CSI口罩」（每盒50個）完全吻合。當時鍾先生與該女子似進行「交收」，二人手中又拿着利是，此舉令不少網民懷疑正在出售政府口罩。

鍾先生強調並不知道口罩是政府部門生產。（香港01記者攝）

駕車到葵涌送給姪女 不知被人偷拍

《香港01》記者昨晚找到鍾先生，他見到其相片後，承認昨早駕車到葵涌，將口罩送給姪女。他表示，口罩是於農曆新年前，在上水港鐵站附近購買，每盒25元，根本不知道其來源，直至記者上門才得知兩人被人拍下照片及片段，並放到網上，感到無辜及無奈，「你哋問我幾多次都係咁講，嗰個人賣畀我嗰時25蚊，女人嚟嘅，好似賣私煙咁神秘喺個袋拎出嚟，根本就唔知來歷，你依家講我先知係政府嘢！」

他更無奈說：「如果因為咁樣要拉我都冇辦法，我都只係買返嚟，根本冇諗過係邊度嚟！」

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做地盤故常會購口罩 姪女無口罩求助

鍾先生是地盤工人，由於地盤塵土飛揚，一向會購買口罩以防不時之需，但其姪女日前致電給他，向他「求救」家中已缺乏口罩，他好心轉送，「佢話佢同佢個女都冇晒口罩，我咪好心畀晒佢囉。」他強調並非為政府部門人員，只為普通的建築工人。他說，姪女帶着年幼女兒，需要用口罩無可厚非，故同時給利是，「新年我派利是畀姪女都好正常啫，佢收到口罩都畀返利是我。」

他向記者展示，只餘不足半盒份量的口罩，「用晒咪去買囉，無事嘅，一係要用我用工業用濾嘴嗰啲囉！」他似乎不知現時街上難以購買口罩。

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羅湖懲教所每月將增產70萬個口罩

羅湖懲教所收是全港唯一一個生產口罩的懲教院所，去年平均每月可生產口罩110萬個，口罩製成品會交予政府物流服務署安排，並分配至不同政府部門及機構使用。政務司司長張建宗上周見記者時表示，懲教署口罩工場將盡快落實24小時運作，預計平均每月口罩生產量將由110萬增加至180萬，以應付需求，工場全日運作的生產量須視乎最終自願參與夜班工作的在囚人士數目。懲教署正與相關部門緊密合作，盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場，以進一步提升生產量。