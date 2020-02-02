【武漢肺炎】醫管局工會通過罷工　政府：懇請重新考慮

「武漢肺炎」疫情肆虐，本港累積14宗確診個案。醫管局員工陣線在2月1日投票通過罷工，若醫管局或政府未能在今日（2日）與員工達成共識，本港公院數千名員工將分階段罷工，即公院服務將受影響。 政府發言人回應時，感激醫護過去一個月緊守崗位，懇請有意罷工的醫護重新考慮，繼續守護香港。對於醫管局員工陣線要求行政長官林鄭月娥與代表會面，政府未有答允，只稱知悉醫管局管理層亦會與員工會面，商討解決方法，而行政長官今日稍後則會召開督導委員會暨指揮中心會議，研究如何防控疫情。

+ 15 + 14 + 13

醫管局今日與工會「談判」

醫管局員工陣線昨日（1日）舉行第二次特別會員大會，投票通過罷工，促醫管局公開要求政府禁止任何旅客經由連接內地口岸入境，確保本港口罩供應充足；而在醫管局員工工作環境方面，要求醫管局設大足夠隔離病房及配套予照顧隔離病人的醫護，同時公開承諾絕不秋後算賬。

若醫管局行政總裁高拔陞今日（2日）與工會「談判」失敗，數以千計的醫護將在周一（3日）起開始罷工5日。首階段停止醫管局非緊急服務，若周一晚上9時前，醫管局未訴求提出切實解決方案，周二（4日）起所有會員將會罷工，令醫管局只能提供有限度緊急服務。

政府：正探討進一步管控關口

政府發言人今日（2日）凌晨回應稱，感激醫護過去一個月來守在最前線、緊守崗位，奮力面對新型冠狀病毒，又稱政府明白醫護近日面對極大壓力及對病毒跨境傳播的擔心，重申政府認同管控關口和壓縮跨境人流的需要，已盡全力推出減少人流的有關措施，並正不斷檢視疫情，探討進一步管控關口。

工會要求會晤林鄭



為確保醫護在口罩等物資供應緊張時得到所需照顧，政府已將醫護需要列為首要考慮；而醫管局亦改變了對非符合資格人士的收費政策。政府形容，現是防控疫情的關鍵時刻，懇請有意罷工的醫護重新考慮，繼續專業守護香港。



醫管局員工陣線公開要求今日特首林鄭月娥需出席與醫管局的會晤，否則不會出席。政府表示知悉醫院管理局管理層今日稍後會與員工會面，聆聽員工的關注及商討解決方法，惟林鄭月娥今日稍後亦會召開督導委員會暨指揮中心會議，研究如何防控疫情。