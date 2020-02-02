【武漢肺炎】行會成員林正財：政府不排除立法規管　減過關人流　

本港疑出現首宗本地感染個案，港府專家顧問團成員、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）提到，港府應立即考慮以任何方法減少關口人流，不論國籍、如無必要原因不應進出關口。 行政會議成員林正財同樣呼籲， 港人如無必要不應再到內地，又稱港府會用盡辦法減少過關人流，不排除以法例規管，他稱相應措施一就位就會開始，希望在早上先與港大作出呼籲，讓港人有心理準備。 不過他稱並非因醫護發起罷工而考慮減人流，政府的措施是視乎疫情變化而定。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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袁國勇今日（2日）接受商台節目訪問時指，現時有疑似本地感染個案，代表傳播鏈已開始，這是非常危險的訊號，應採取非常果斷措施，他建議必須立即考慮全面將關口的人流減到最低，但並非「全面封關」。

行會成員：需以強力措施減人流 不排除立法規管

出席同一節目的行政會議成員林正財稱，考慮到專家的意見，呼籲港人如無必要不應再到內地，又稱港府會用盡辦法減少過關人流，不能再以勸喻的方式，而需以更強力的措施，港府不排除以法例規管。

他續指，相應措施一就位就會開始，希望在早上先與港大作呼籲，讓港人有心理準備。他稱，現時廣東省的確診個案已逾500宗，深圳個案亦不少，有必要以新措施盡可能減少人流。

林正財強調，任何時間都應尊重市民出遊的人權，但因應病毒的傳播情況，有必要減少市民的流動。

醫管局員工陣線發起罷工促港府封關，今日下午會與醫管局高層會面商討，促特首林鄭月娥出席會面，工會聲言談判若破裂，料明天開始罷工。不過林正財稱，並非因醫護發起罷工而考慮減人流，政府的措施是視乎疫情變化而定。