【武漢肺炎】張超雄批林鄭刻意曲解「封關」　固執將釀災難性後果

武漢新型肺炎蔓延全球，本港懷疑開始出現本地感染個案。立法會議員張超雄周日（2月2日）在港台節目《給香港的信》中批評，特首林鄭月娥拒絕進一步限制內地人來港，並刻意曲解坊間的「封關」訴求，是逃避責任，上周政府提出的限制人口流動措施效用亦不足。他認為：「她的固執將會帶來災難性的後果。」他又批評，政府坐擁數萬億，無法確保口罩供應，「很難期望官員會拿出什麼表現。」

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張超雄表示，剛過去的農曆新年可能是香港歷來最差的一個，反修例抗爭導致逾七千人被捕、逾千人被控、數百人受傷及可能有人死亡，踏入鼠年香港又隨即遇上武漢肺炎。他批評，特首林鄭月娥在應對疫情上的表現，是為討好北京多於保護港人，堅持不叫停內地人入境香港，並無充足理據。他引述港大醫學院院長梁卓偉指，如今需要持續、非常嚴厲的措施限制人口流動；又引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指，需要叫停從內地來港的人流。

「封關」是暫停內地人來港 林鄭刻意扭曲意思

林鄭較早前在記者會指出，入境香港的人之中有七成是香港居民，反問是否不讓他們入境。張超雄反駁，坊間所言之「封關」並非盲目禁止人口流動，而是暫停內地人來港、港人如14日內曾到湖北亦需接受追蹤和監察。他質疑，林鄭是刻意扭曲外界的「封關」建議，從而抹黑並逃避回應。

張超雄提到，林鄭1月28日宣布暫停6個關口服務，但其實這些關口人流只佔內地訪客的11%；叫停自由行簽注後，內地人仍然可以通過商務、探親等理由來港。因此他認為林鄭提出的措施，無法阻截最高危的潛在患者來港。

張超雄批評，林鄭較早前提出的措施無力阻止最高危的內地人入境。（資料圖片）

「固執將帶來災難性後果」

醫護界計劃明日（2月3日）發起罷工，抗議政府拒絕進一步限制內地人入境。張超雄指出，在疫情期間有醫護人員罷工無疑是災難，不過林鄭月娥拒絕收緊入境管制才是問題的起源。他相信，專業的醫護人員即使面對惡劣的環境，都不會逃避自己的職責，但現時香港醫療系統負荷過重，醫護人員照顧港人已應接不暇。

面對早前500萬人逃出武漢，張超雄指他們當中有不少都南下深圳、廣州，預計會大規模湧港，因為香港醫療整體水平高於內地，數據亦顯示九成的確診個案都是非本地人，他認為限制內地人湧入才是長遠解決之道，始終疫情早已傳遍全中國。

張超雄指出，不少國家或地區都已叫停從中國入境，相信隨疫情擴大，更多政府會跟上，香港正失去防止疫情在本地蔓延的寶貴時間，不過林鄭繼續選擇無視社會的廣泛共識，一如她拒絕獨立調查反修例風波、拒絕正視警暴問題的態度：「她的固執將會帶來災難性的後果。」

他最後提到，武漢肺炎已被證實傳染性比沙士更高，特區政府日後相信會繼續誇耀自己做了多少防疫工作。但當一個坐擁數萬億的政府，連市民的口罩供應都無法確保，很難期望官員會拿出什麼表現。他呼籲，政府應作明智的選擇。