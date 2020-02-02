【武漢肺炎】羅致光：將向非政府福利機構分發社會捐贈口罩

新型冠狀病毒疫情持續，本港口罩供應緊張。勞工及福利局局長羅致光今日（2日）發表網誌指，近日有私人機構及團體向政府捐贈口罩，局方及社署將分發給非政府福利機構，如收到更多捐贈，必會分發給有需要人士。

羅致光指，局方十分關注基層市民缺乏口罩的情況，因應近日有私人機構及團體捐贈口罩予政府，勞工及福利局及社署將接觸非政府福利機構，讓其照顧的服務使用者可受惠。如有更多私人機構及團體捐贈口罩，必會安排分發予有需要人士。政府亦會繼續多管齊下積極增加整體口罩的供應。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

羅致光亦表示，社署已於1月23日發出信件，為全港743間津助、私營及自負盈虧安老院和合約院舍，以及323間津助、私營及自負盈虧殘疾人士院舍提供一次性特別津貼，以購買防護裝備及消毒用品。就私營及自負盈虧院舍而言，當局將視乎院舍床位數目，每間院舍的津貼金額上限分別為5,000元或3,000元。

羅致光又表示，現時有接近40萬外傭在港工作，呼籲他們在休息日盡量留在家中休息，避免人群聚集或聚會，同時指僱主不能在休息日要求外傭工作，否則或違法《僱傭條例》的規定。他呼籲僱主能與外傭商討休息日安排，並互相體諒，攜手防疫。

▼香港武漢肺炎疫情▼