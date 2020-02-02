【武漢肺炎】澳門新增一宗本地居民確診個案　曾到珠海醫院治皰疹

武漢肺炎疫情持續蔓延，澳門新增一宗新型冠狀病毒感染確診病例，患者為一名64歲無業澳門本地女子，本月中曾因帶狀皰疹(俗稱：生蛇)在珠海中西醫結合醫院住院治療，其後曾在中山三鄉居住及在當地市場購買活家禽。她已被安排至仁伯爵綜合醫院隔離病房治療，目前情況一般，澳門至今累計共八宗確診感染個案。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

+ 12 + 11 + 10

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，患者在1月27日因出現發燒和咳嗽等症狀，曾到仁伯爵綜合醫院急診就診，但覺病情無好轉，故在30日和31日到鏡湖醫院就診，期間反覆發燒。至昨日（2月1日）再因右腹痛到鏡湖醫院求診，入院後經CT檢查考慮有肺部炎症表現，下午由消防救護車送到仁伯爵綜合醫院特別急症室。患者經檢測發現，對新型冠狀病毒呈陽性，已被列為澳門第八個確診個案，患者已被安排至隔離病房治療。

患者稱未曾到過湖北

患者曾於1月10日至1月17日因帶狀皰疹在珠海中西醫結合醫院住院治療， 1月22日曾在中山三鄉市場購買活家禽，並於1月22至23日期間在中山三鄉居住。目前患者情況一般，否認曾到湖北地區及接觸新型肺炎確診患者，疾病防控團隊正展開追踪調查其流行病學史和密切接觸者。