【武漢肺炎】外傭續聚集：朋友相聚很重要　除非政府禁所有人外出

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，政府早前呼籲外傭在休息日應留在家中，避免去人群聚集地方增加感染風險。 今日(2日)是星期日，銅鑼灣維園一帶繼續有聚集大量印尼傭工，她們依舊坐在怡和街行人天橋及維園上休憩，天橋及旁邊街道已擠得水洩不通，維園仍有部分空地無人。 記者觀察到部分印傭僅戴上防花粉的口罩，亦有印傭指她們的口罩是依靠僱主提供，並強調每個周日的休假都是非常重要，能與朋友相聚，批評除非港府宣布所有人均不得外出，否則僱主不應該控制外傭放假外出的自由。

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外傭：疫情只在內地爆發不擔心

印傭Sahlan表示，銅鑼灣附近有印尼的餐廳、銀行、雜貨店、領事館，所以她們會選擇在假期相聚於銅鑼灣。她平日會觀看印尼報導香港的新聞，不擔心人群的聚集會加快病毒的傳播，因現時疫情只在內地爆發，只要做足預防措施便可。

她不明白為何香港人如此緊張，認為緊張的情緒會像病毒傳播，會讓人精神出現問題。她透露僱主存有兩盒口罩，更指在港的印尼銀行會提供散裝口罩給她們，因此不擔心口罩短缺的問題。但是她認為香港政府應採購足夠的口罩，緩和香港人緊張的情緒。

印傭無懼新型冠狀病毒持續擴散，今日依舊坐在銅鑼灣的行人天橋休憩。（歐陽德浩攝）

Sahlan不明白為何香港人如此緊張，認為緊張的情緒會像病毒傳播。（歐陽德浩攝）

港僱主雙重標準 禁止印傭假日外出

另一名印傭Muthi表示，有香港僱主禁止她的朋友於假日外出，指她們在街上會攜帶病毒，但僱主平日卻會出門，她認為這是雙重標準，非常不公平。亦有僱主假日不提供口罩，要求她們自費在街外購買口罩。

她同樣認為星期日對傭人是非常重要的日子，能與朋友相聚，放鬆平日工作繃緊的心情。除非香港政府宣布所有人均不得外出，否則僱主不應該控制傭人假期的自由。

Muthi（左一）認為除非香港政府宣布所有人均不得外出，否則僱主不應該控制傭人假期的自由。（歐陽德浩攝）

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