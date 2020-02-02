【武漢肺炎】兩個案無明顯病源　張竹君：要有心理準備或社區蔓延

引發「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港第14宗確診個案為一名曾乘搭郵輪由日本返港的80歲老翁。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（2日）表示，該個案與第12宗75歲病人個案，均未有確切的感染源頭，直指市民要有心理準備，疫情有可能於社區蔓延。 張竹君又透露，該80歲老翁曾於郵輪上游泳，不過認為水中有氯氣，病毒未必會經水直接傳播。與該老翁同船的著名作家陶傑表示，並沒有在郵輪上游泳，不過會致電當局的熱線，未來數天亦會留在家中工作。

張竹君指，不排除病毒會於社區蔓延。（張浩維攝）

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張竹君指，該名病人於1月23日時咳嗽開始嚴重，根據其臨床病徵，估計當日為病發日期，若依此推前14天潛伏期，除了1月10日曾到過深圳數小時，病人其餘時間都在香港，主要在葵涌邨綠葵樓的家中附近生活。她續指，病人1月17日乘搭飛機到日本，20日登上「鑽石公主號」郵輪，到25日回港，船上有2,407名遊客，130人於香港落船，當中86人有香港身份證，另有1063名工作人員。她呼籲，市民如乘搭郵輪，可致電當局熱線。

張竹君又指，第12及14宗個案的病源都不清晰，雖然兩宗個案都曾短離開香港，但時間不長，直言：「不能排除社區感染」。她續指，兩宗個案都未有發現流行病學的關連，認為社會上部分人可能帶菌，卻沒有明顯病徵，假如這類帶菌者打噴嚏、咳嗽，觸碰到公共用品如扶手，其他人碰到時或會有感染。她直言，這類個案難以透過流行病學調查，了解患者曾與哪些帶菌者接觸，「因為可能好快就走咗，唔會搵得到」。她坦言，難以用流行病學調查得知上述個案的流行病學鏈，亦代表可能有「社區感染」風險，更指公眾要有「心理準備」，病毒有機會在社區蔓延。

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曾與患者同船的陶傑表示，未來數天會留在家中工作。（資料圖片）

另外，張竹君指第14宗個案的80歲男病人，曾報稱沒有與其他人緊密接觸，但曾於船上游水。她表示，泳池內添加了氯氣，病毒未必會經水直接傳播，不過如病人曾接觸其他地方，確有可能傳播。

著名作家陶傑曾與患者同船。他向《香港01》表示，與患者住在不同樓層，亦沒有泳水，不過會致電當局熱線。他又稱，未來數天會在留在家中工作。