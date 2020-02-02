【武漢肺炎】民主派或發起口岸「和你塞」迫封關　議會監察批添亂

武漢新型肺炎蔓延全球，本港懷疑開始出現本地感染個案。十八區區議會民主派議員聯席今（2日）召開記者會，要求政府立即全面封關，同時促政府懲教處交代生產口罩的數量及使用情況，同時免費派發給市民。 聯席表示，民調顯示八成市民支持封關，強調封關刻不容緩。屯門區議會主席陳樹英表示，若政府仍然不就封關回應，將會有相當激烈的行動，如到各口岸發起「和你塞」活動。 主要由民建聯成員組成的「議會監察」在社交平台專頁批評，區議員發起堵塞口岸行動迫封關，不僅無助對抗疫情，反而添煩添亂，令控疫更困難。

十八區區議會民主派議員聯席召開記者會，要求政府全面封關。（歐嘉樂攝）

對於行政會議成員林正財表示，若本港往返內地的人流沒有大幅下降，政府有機會加強邊境的防疫措施，想盡方法壓縮過關人流。元朗區區議員張秀賢說，「政府一日不封關都是沒有意義」，他指元朗區區議會稍後將召開特別會議，連鄉事派都認同封關，籲政府不要把政治凌駕於抗疫。

灣仔區區議會主席楊雪盈則批評政府在防疫工作上不作為，未有為市民提供最基本的防備。她質疑懲教署每日生產五萬個口罩到底所去何處，促請政府必須對口罩的分配作清晰交代。

饒宗頤文化館作檢疫中心 譚國僑斥事先沒諮詢區會

另外對於醫護界醖釀罷工，聯席表明會全力支援罷工行動，並發動市民以不同方式支持，包括擺街站。

被問到醫護罷工對病人權益的損害問題，陳樹英未有正面回應，僅稱醫護人員正面臨崩潰狀態，否則不會罷工，呼籲市民能夠支持和體諒。

此外，政府考慮使用饒宗頤文化館作為檢疫中心，深水埗區議員譚國僑批評，政府事先完全沒諮詢區議會，斥政府漠視獲民意授權的區議會。楊雪盈稱，如政府不禁止內地人入境，即使有再多隔離中心都不會足夠。

屯門區議會主席陳樹英。（歐嘉樂攝）

議會監察在FACEBOOK專頁上批評說，「泛民議員準備發起『和你塞』口岸行動，此舉不單無助防疫工作，還為香港的現時的疫情添煩添亂。」

議會監察陳學鋒表示，出入境口岸人流頻繁，屬病毒傳播高危區，泛民區議員倘在口岸發起人群密集的抗議行動，會增加感染病毒風險，隨之把病毒帶回社區，「如果疫情因而惡化，佢哋要負上責任。」