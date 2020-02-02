【武漢肺炎】大埔學校派一萬口罩　長者口罩重用三日撲空失望而回

為於大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校今日（2日）下午約2時半，於校內派發1萬個口罩。惟反應熱烈，消息一出便有大量街坊排隊，籌號於2時便提早全數派完。有落空的長者表示，家中已沒有口罩，自己戴著的口罩已重用第三日；亦有獨居要坐輪椅的長者到場始發現一早派完，惟家中只剩下三個口罩。

成功領取口罩的蕭先生大讚安排好，只排了45分鐘。（鄭子峰攝）

大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校今日下午於校內派發1萬個口罩，每位市民可獲口罩8個，合共1100個名額，現場派發籌號，先到先得，額滿即止。由於今次免費派發口罩以香港人優先，領取者要出示香港身份證或長者咭。

記者現場所見，有大量義工維持秩序，整體秩序良好。成功領取口罩的蕭先生大讚安排良好，由取籌至拿到口罩過程約45分鐘。他期望政府「帶頭」幫助市民，一同抗疫，包括向全民派口罩。雖然有1100個名額，惟仍有大量市民失望而回。

用不欲透露姓名的街坊表示，自己與兒子居住，但家中口罩已用盡。她透露，自己只能不斷重用口罩，於口罩內攝紙巾，「只換紙巾不換口罩，呢個口罩已經用咗三日」。她指，自己早前曾試過7時到屈臣氏排隊買口罩，惟仍然「太遲」，買不到口罩。她無奈道，自己不諧網絡，根本收不到消息。她坦言沒口罩不敢出街，「佢（武漢肺炎）仲犀利過沙士」，期望政府盡快封關。

同樣落空的亦有獨居的輪椅長者，她表示家中只剩下4個口罩，但今日落街撲口罩又已經用了1個口罩。她表示，早已放棄買口罩，苦笑道：「都唔到我搵啦，冇去搶購，有就有冇就冇」。她指，如果口罩用盡就不會外出，在超市買定糧食留在家中，對政府沒抱太大期望：「咁多人要照顧，邊度照顧到咁多？」

張女士表示自己未有一早預備，家中的十幾個口罩是他人「救急」轉贈。她透露，自己從事兼職售貨員，惟家中口罩短缺，自己亦減少上班，「冇口罩就唔返住啦！」工作時間減少，難免會影響收入，她表示「只可以慳啲囉，呢啲都知慳識儉」，期望政府「做返啲嘢」。

大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶表示，希望和有需要人士分享口罩。（鄭子峰攝）

大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶指，派發的口罩全數由校監禤國全捐出。她指，武漢肺炎疫情持續，香港市民陷入惡慌狀態，不少長者家中存備所剩無幾，以致不敢外出，故希望透過派口罩，和有需要人士分享。她又解釋，眼見一早已有街坊排隊，故提早排籌、派口罩，「人龍實在太長」。