【武漢肺炎】旺角精品店售口罩限15歲以上　店主稱市民6點始排隊

武漢新型冠狀病毒疫情肆虐，全城引發搶口罩潮。位於旺角通菜街的日本精品店昨日於社交媒體上公布於今（2日）中午開售超過2,000包口罩，15歲以上每人限買兩包，並強調絕不加價。 約10時，已有超過50人排隊輪候，店主亦表示早上6時已有人排隊等候，故決定提早開售，避免人龍過長。有買到口罩的人臉露喜悅，又指家中口罩只剩幾個存貨，試過到其他店排隊買口罩不果，全靠有路人告知精品店有口罩出售方終於買到口罩。

現場所見，超過50人排隊輪候，未到11時已經因為人龍過長截龍，有部分打算排隊的市民撲空。（曾凱欣攝）

位於旺角通菜街的日本精品店「征服世界」，昨日於社交媒體上公布於今（2日）中午將會開售超過2,000包口罩，15歲以上每人限買兩包，並強調絕不加價，引來不少人一早排隊等候。現場所見，超過50人排隊輪候，未到11時已經因為人龍過長截龍，有部分打算排隊的市民撲空。

店主余先生表示，有市民今早6時已到場排隊，為了避免人龍阻礙其他店舖，決定提早於10時開售。他提到今次已是第3次出售口罩，全靠在日朋友協助返貨，又批評政府在口罩供應上「不知所謂」，故強調絕不加價，希望協助香港人買到口罩。

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家中只剩數個口罩 有市民買到口罩後臉露喜悅

有排隊買到口罩的人臉露喜悅，褟女士表示，家中只剩數個口罩存貨，試過到卓悅排隊買口罩但不果，今次全靠有路人告知精品店有口罩出售方終於買到口罩，但亦排了約一小時。

一家三口前來排隊的黃先生表示，買到口罩亦不算大感高興，因為一包只有10個口罩，家中亦只剩下一盒存貨，擔心疫情不知何時完結，故打算再到處尋覓口罩。政務司司長張建宗日前於記者會上宣布，將會有超過3,000萬個口罩推出市場，但黃先生指「3,000萬個佢話啫，都唔知去咗邊」，始終要靠自己四處排隊，批評政府「直情無做過嘢」。