【武漢肺炎】銅鑼灣藥房口罩索價300元一盒　市民只睇不買

農曆新年假期即將完結，與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒持續蔓延，全港多區市民仍然繼續搶購口罩。今日（2日），銅鑼灣的藥房門外繼續放滿不同種類的口罩，引來大批市民詢問價錢。有市民認為口罩未能符合ASTM的標準；亦有表示口罩價錢昂貴，抱持觀望態度。

藥房：供應商價錢昂貴

全港市民搶購口罩多日，今日早上10時，銅鑼灣的藥房門外仍放滿盒裝外科口罩，價格由250至300元50個不等，產地聲稱來自韓國、菲律賓等地；亦有大量防護程度較高的N95口罩，約900元20個，價錢相比上星期有所下降。為證明所賣的口罩具三層結構，甚至有藥房剪開口罩貼在貨架上。

有藥房職員透露口罩昂貴的原因，因供應商在外地採購昂貴的口罩，經過多手輾轉的買賣後，才轉賣至藥房手上。此外，大批口罩運至香港關口等待運送，亦造成了供應緊張。

▼銅纙灣口罩供應情況▼

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因口罩短缺，吳小姐最近幾天一直在不同的連鎖店尋找口罩，惟排隊多日仍未能購買口罩。她表示，根據ASTM的標準，藥房售賣的口罩大部分均不符合標準，僅能防塵及防花粉。然而她早前曾在藥房購買到合格的口罩，因此前來碰運氣。

吳小姐最近幾天一直在不同的連鎖店尋找口罩，惟排隊多日仍未能購買口罩。（歐陽德浩攝）

她續指，昨日曾在藥房發現到湖北省製造的口罩，但市民不問口罩的規格及出產地便搶購一空。她認為政府不願封關，大量內地人持續過關到港，才是市民持續恐慌的原因，因此支持醫護人員罷工抗議政府的措施。另外，亦有市民表示口罩的價錢昂貴，家裡仍有少量口罩，期望新年後的價錢將逐步下降。

▼香港武漢肺炎疫情▼