【武漢肺炎】確診68歲居深圳港婦病情危殆　需插喉用呼吸機

本港衞生署至今日（2日）中午共錄得14宗新型肺炎確診個案，醫院管理局代表透露，本港第7宗個案、68歲女病人情況由嚴重轉為危殆，在深切治療部留醫，病人的肺片「好花」，需插喉使用呼吸機。另外有兩名男病人情況嚴重，3人有使用利巴韋林及蛋白酶抑制劑治療。其他11人情況穩定。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏透露，截至今日中午12時，本港維持有14宗確診新型病毒肺炎個案。不過另有一宗初步確診，以及一宗也可能初步確診。

危殆病人曾到武漢 年初一由深圳經羅湖抵港

其中第7宗、68歲女病人目前情況危殆，在深切治療部留醫。莊慧敏稱，病人昨日（1日）情況轉差，需要聞氧氣。但在過去24小時，該病人「肺片花」的程度愈加嚴重，需轉入深切治療部，氧氣需求亦增加，故決定為她插喉使用呼吸機。

根據衞生署提供的資料，該名女病人住在深圳，於潛伏期內曾到武漢探望家人，無去濕街市或接觸野生動物。病人自1月21日起出現發燒及咳嗽，1月25日於從深圳經羅湖口岸來港，被港口衞生科人員截獲，高燒攝氏40度，被送到北區醫院入院接受隔離，其後轉送瑪嘉烈醫院治療。據指病人丈夫居於深圳，在本港沒有家居接觸者。

醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏指68歲女病人目前情況危殆。（張浩維攝）

W酒店武漢男旅客情況轉嚴重

此外，第二宗56歲男病人及第十宗72歲男病人情況嚴重，莊慧敏透露，第二宗病人過往幾日情況均嚴重， 一直留在深切治療部，最近兩日情況有好轉，不用再聞氧氣，目前繼續在ICU觀察中；第10宗個案的72歲男病人，現時情況則較之前差，「肺花」程度增，需要聞氧氣但毋須插喉。

衞生署資料顯示，第二宗個案病人是住於馬鞍山天宇海的港人，第十宗個案病人則是武漢來港、曾與妻子住在香港W酒店數日的武漢人，其妻女均已確診。

莊慧敏指，上述3名病人均有使用利巴韋林及蛋白酶抑制劑治療，但治療仍屬短時間，難言藥物是否有作用，會密切監測病人情況，現時亦有緊密與專家顧問團成員，包括港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌共同會診。至於其餘11名病人，目前情況穩定。