【武漢肺炎】周一料3000醫護罷工涉非緊急服務　遇社區爆發會擱置

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，醫管局員工陣線今（2日）宣布「談判破裂」，將於明日（3日）起一連五日罷工，預料首階段有3000名員工參與，主要影響非緊急服務。工會重申，倘政府拒絕於明日傍晚6時的「死線」前回應「封關」等五大訴求，將於後天起升級行動，料可動員9000名醫護響應，佔醫管局整體員工一成。 該工會又促港府盡快公開談判，免拖延至社區爆發。但他們亦指，倘香港出現社區爆發，會考慮擱置所有罷工行動。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

武漢肺炎疫情加上冬季流感，本港醫療系統負荷漸「爆煲」，醫管局員工陣線昨日員工大會以3000多票在99%大比數下，通過罷工決議，惟工會指特首林鄭月娥未有出席與工會會晤，遂宣布談判破裂，亦取消與醫管局管理層會面。

林鄭必須出席會面

醫管局員工陣線主席余麗明指，醫管局事前曾聯絡工會邀約會晤，惟僅得一小時，「睇唔到有幾多誠意。」她又認為，現時問題已非醫管局層面可解決，需要政府封關配合，否則無法阻截病毒源頭。余表明，不接受「閉門會議」，亦要求身兼抗疫督導委員會主席的特首林鄭月娥參與，「咁先可以確保訴求得到回應」。

她又表明，本身不希望發動罷工，有會員亦擔心會遭秋後算帳。但她認為，工會可集合醫護力量，撼動政權。工會副主席羅卓堯稱，本港暫時未有確切人傳人情況，但一旦發生社區爆發，會考慮將罷工行動擱置。

他又強調，倘若政府採取拖字訣，會令港人受害，醫療系統亦會超載，「係咪要令我哋一個一個倒下？咁邊個去照顧病人呢？」

醫管局員工陣線宣布於明起發動一連五日、分階段的工業行動。左為余麗明、右為羅卓堯。（李澤彤攝）

罷工參與者龍頭醫院簽到

工會明天首階段參與的醫護需在上午9時至中午12時，到其中一個醫院聯網的龍頭醫院門外簽到，亦會前往其他醫院及診所派發白絲帶，呼籲醫護界加入罷工行列。第二階段罷工則會將簽到地點改為醫管局總部，亦有意進行集會，羅卓堯稱，現時正申請不反對通知書。

言語治療師工會、物理治療師總工會籌委會及香港製藥及醫療儀器業職工總會，亦各已召開特別會員大會，通過罷工議決，將有近4成物理治療師及3成職業治療師嚮應醫護界罷工，另有兩成半醫管局言語治療師參與。

職工盟主席吳敏兒表示，醫護界罷工史無前例，冀港人勿「道德綁架」，「𠵱家唔係同佢哋（醫護）個人利益有關，係關乎港人性命。」

醫管局員工陣線早前提出「五大訴求」，包括禁止非港人旅客經由中國入境、要求港府呼籲全港市民戴口罩、提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務、嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全，以及提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護，勞資雙方至今仍然陷於膠著狀態。