【武漢肺炎】醫院藥劑師學會：有責任以病人健康及利益為首位

引致「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，新成立的醫管局員工陣線不滿政府拒絕「封關」，明起（3日）發動兩階段的罷工行動，明日首階段料有3,000人響應。 醫院管理局今晚再度呼籲醫護人員緊守崗位，「攜手應對當前服務高峰期和新型冠狀病毒肺炎個案日增的嚴竣情況」。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（2日）下午於Facebook專頁發帖文，沒有提及罷工事宜，但指「藥劑服務在醫療體系中是不可或缺的一環」，「藥劑師有責任以病人的健康和利益為首位」，兩度感謝各醫院藥劑師努力緊守崗位，提供以病人為本的專業藥療服務。

藥劑服務在醫療體系中是不可或缺的一環，若然病人得不到藥物治療，不但會令病情惡化，而且增加死亡風險。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師

崔俊明在文中表示，近日新型冠狀病毒疫情不斷變化，明白隨着香港確診個案日增，藥劑師及各醫護人員壓力亦加重，他感謝各會員在關鍵時刻仍緊守崗位，為廣大市民服務。



他表示，藥劑服務在醫療體系中是不可或缺的一環，「若然病人得不到藥物治療，不但會令病情惡化，而且增加死亡風險」。他強調醫院藥劑師有責任在任何時候，也以病人的健康和利益為首位，盡力確保病人得到所需的藥物治療，以及為病人提供專業的藥療服務，「在醫生及護士人手短缺的情況下，更顯得醫院藥劑師作為照顧病人，特別是（對）門診病人，最後臨床治療提供者的重要性」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明於FB專頁發帖文，表明藥劑師有責任以病人的健康和利益為首位。(資料圖片)

醫院管 :醫護人員罷工不符合病人利益

醫院管理局晚上再次呼籲醫護人員緊守崗位，重申與所有員工的目標一致，希望保障香港市民健康，呼籲員工不要參與罷工，並以協商形式尋求共識；並重申醫護人員罷工不符合病人利益，直接影響公立醫院服務。

局方表示，今日召開中央指揮委員會，檢視各醫院聯網服務和人手情況。根據目前所得資料，各醫院聯網均需大幅調整服務，將值勤人手集中維持緊急及必需的服務，包括處理疫情，以及其他緊急臨床服務，例如癌症治療及創傷服務等。發言人說，各醫院聯網將會削減約50％的預約手術和部份門診服務，將會個別通知有需要押後手術的病人，重新安排服務日期；專科門診服務也將受到一定程度的影響。

門診削減約25％偶發性病人籌額

發言人稱，醫院將會先行為情況穩定的覆診病人補充藥物，並將值勤醫護人員集中提供住院服務，及診治專科門診的新症病人。普通科門診會透過調動值勤員工的更期、聘用兼職人手等措施，盡量維持所有門診開放提供服務，但會削減約25％偶發性病人的籌額；各醫院亦會削減約50％的物理治療及職業治療門診服務，集中值勤人手維持住院病人服務。

▼政府最新升級防疫措施▼

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兒童醫院200員工公開信促政府接納建議

約200名香港兒童醫院的前線醫護人員及員工，向政府及醫院管理局管理層發表一封具名的公開信，對政府拒絕全面封閉接壤內地關口感到十分沮喪。他們指醫療系統負載能力將近崩潰，擔憂醫院管理局缺乏合乎標準及的個人防護裝供應予所有前線員工；醫院隔離設施不足，增加病人及醫護人員間交叉感染的風險；前線員工並無額外資源及權力去核實所有求醫者及其家屬的旅遊及接觸史，當局亦無機制就提供不可信病史的求醫者作出跟進及懲罰。

他們衷心要求政府接納建議，警告不排除會在乎合專業操守的原則下，採取包括參與罷工或其他行動方式，「以保衛廣大市民及兒童的健康」。

▼香港武漢肺炎疫情▼