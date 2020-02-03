【逃犯條例】3名涉管有彈藥及爆炸品被告　再求保釋全被拒

年卅晚涉無牌管有槍械或彈藥而被捕的七旬翁，其案件今(3日)在沙田法院再提訊，惟被告疑亦與去年12月一宗疑在屯門製造爆炸品的案有關，裁判官最終拒絕讓他保釋；另兩名涉在馬鞍山一中學藏爆炸品TATP的中六生，今再申請保釋亦再被拒。

現年72歲被告陳建達，報稱退休人士，他被控無牌管有槍械或彈藥及管有攻擊性武器罪。控罪指他於1月24日，在九龍佐敦佐敦道50號可群大廈9樓B室內，非法管有26枚信號彈、1個發射器內藏12枚信號彈、8把刀、82枝箭、弓、3個弓架等槍械及武器。他今再申請保釋被拒，案件押至2月11日再訊，期間還柙看管。

涉曾教人如何造炸彈

控方早前透露，陳建達疑曾與去年12月一宗在屯門的爆炸品案有關，該案的被告被指在屯門小冷水路偏僻處，涉嫌以遙控裝置進行爆炸試驗被捕，控方指該案被告，疑曾透過陳建達妻的電話號碼與陳建達接觸。據悉，陳建達涉曾教導他人如何製造炸彈。

同案被告早前准1萬元保釋

與陳建達同案的另一被告陳楚高，54歲，報稱健身教練及電影演員，被控管有攻擊性武器及管有違禁武器罪。控罪指，他於1月24日，在觀塘成業工業大廈3樓303室內，非法管有2把斧頭、2把軍刀、武士刀、弓架、膠珠、鋼珠，以及3個鐵蓮花、雙截棍、手刺等武器。他早前獲准以1萬元保釋，今天未有上庭，其案件押至3月30日再訊，以候警方進一步調查。

兩中六生周六將再求保釋

另外，兩名明愛馬鞍山中學中六學生涉藏TATP案，即被告黎文光（18歲）及17歲趙姓男子，被控一項管有爆炸品罪，指他們於去年11月27日，在學校明知而管有、保管或控制爆炸品，即一個錫紙包，載有共約4粒碗豆大小的粉末，該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。

黎另被控一項管有爆炸品及無牌管有彈藥罪，指他於上述日期及地點，明知而管有、保管或控制爆炸品，即一個錫紙包，載有共約1/8粒碗豆大小的TATP粉末，及管有一發空包彈。法庭今未有處理他們的保釋覆核申請，案件押至2月8日再訊，繼續還柙看管。

案件編號：TMCC124/2020、STCC369/2020