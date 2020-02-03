【逃犯條例】結他導師涉8.5三罷日藏鉗　投訴警稱會打黑社會咁打

反修訂示威者於去年8月5日發起「三罷」，而當天晚上有示威者在北角街頭與政見不同人士打鬥。而一名結他男導師涉在北角藏有鉗和噴漆而被捕，被控管有攻擊性武器罪。案件今（3日）在觀塘法院提堂，被告暫毋需答辯，辯方律師代被告投訴，警員曾威脅說會「打黑社會咁打佢」。案件押後至4月27日，到東區法院再訊。被告准以2千元保釋，保釋期間不可離港。

被告黃綿語，24歲，報稱結他導師。他被控於去年8月5日，在北角英皇道225號外管有一個黃色鉗和一罐黑色噴漆，意圖將其作非法用途使用。

控方申請把案件押後，期間索取律政司的法律意見。控方又指，因時限問題，被告需於案發日之後的6個月內被起訴，而明天將達6個月的限期，因此案件今日提堂。

據了解，因被告現以簡易程序治罪條例被控，需於案發後6個月內檢控，否則控方不能以簡易程序治罪條例作檢控，或需檢控被告刑期較重的控罪。

投訴稱曾受警員威脅

辯方庭上投訴，被告在錄取口供時，被警員威脅「打黑社會咁打佢」，警員又指「傾閒計咁傾」，不會作出紀錄。被告保持緘點時，又被一名便衣警員打其左臉。

被告准2千元保釋

裁判官把案件押後至4月27日，到東區法院再訊。被告准以2千元保釋，保釋期間不可離港。

據悉，案發日晚上8時許，有示威者和約20中國籍男子因政見問題而衝突。警方同晚11時在案發地點設立封鎖線。被告涉要求越過封鎖線而被截查，在其身上檢獲控罪的物品。

案件編號：KTCC132/2020