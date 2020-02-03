【武漢肺炎】澳門規定搭巴士、的士、輕軌必須戴口罩　否則可拒載

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，澳門亦已確診8宗。當地政府繼今早（3日）表示所有巴士乘客需佩戴口罩方可上車後，再宣布的士採取同樣措施，如乘客拒戴口罩，司機有權拒載。另外，澳門輕軌亦宣布，下午1時起，所有乘客必須戴口罩。

▼政府最新升級防疫措施▼

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澳門交通事務局今早宣布，因應新型冠狀病毒肺炎持續發展，為保障車長和乘客之健康及生命安全，由中午12時起，所有巴士乘客必須佩戴口罩方可上車，否則車長有權拒絕乘客使用巴士服務。

繼巴士必須戴口罩後，當局於下午1時45分宣布，的士亦即時採取相同措施，如乘客拒戴口罩，司機有權拒絕乘客乘坐。當局呼籲市民自覺遵守有關規定，同時注意個人衛生。

澳門交通事務局今天（3日）宣布，由今天中午12時起，所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士否則車長有權拒絕乘客使用巴士服務。（澳門新聞局圖片）

▼武漢疫情嚴重▼

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澳門輕軌宣布，乘客必須戴口罩。（資料圖片）

澳門輕軌已縮班

另外，澳門輕軌亦表示，為保障工作人員和乘客之健康及生命安全，下午1時起，所有乘客同樣必須戴口罩，否則車站人員有權拒絕市民乘搭。輕軌公司指，會加強車廂及站點之清潔和消毒，留意工作人員的身體情況。事實上，今日起輕軌亦因應疫情，開始縮班，星期一至四的班次減為10至15分鐘一班；星期五至日及公眾假期則為8至15分鐘一班。