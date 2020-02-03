【武漢肺炎】法院提進庭人士須戴口罩　曾到內地人士可申請缺席

武漢肺炎蔓延，司法機構將法院進行的聆訊繼續延期，今（3日）僅開觀塘、九龍城及沙田裁判法院以處理緊急新案。去年十月政府定立《禁蒙面法》後，法庭曾一度要求所有旁聽人士入庭前脫下口罩，惟現在香港受疫情影響，法庭亦有新安排，法庭內包括裁判官、法庭書記、庭警、律師及旁聽人士，全部在法庭內的人士，均戴上口罩，法院門前亦有張貼告示，提醒進庭者佩戴口罩。

各個法院門外都有貼出公告，提醒進庭人士要注意事項。(馮家淇攝)

法院外張貼公告呼籲注意衞生

除了提醒進庭人士要戴口罩，法庭門口亦放有酒精搓手液，大部份人士出入法庭時，都會主動使用並進行消毒。法院外則張貼「於一般法庭程序延期處理期間到訪法院大樓法庭使用者應注意的事項」公告，呼籲前往法院大樓的人士，包括：

1. 在出發法院前必須確保其體溫正常及身體狀況良好；

2. 若內地回港的市民，返港14天內應盡量留在家中，或在適當情況下向法庭申請缺席許可，或通知法庭缺席原因；

3. 在進入法院大樓時須佩戴口罩；

4. 在進入法院或觸摸過仼何把手、按鈕等物品，在可行情況下盡量消毒雙手；

5. 除非主審法官或司法人員另有指示，否則在法庭聆訊期間須佩戴口罩。

今早在觀塘法院，亦有一名貨車司機因為曾到過內地，獲准缺席聆訊，他有律師代表，並由律師轉告其保釋條件等資料。

法院亦會加強消毒

法院另貼上「提升法院大樓環境衞生的預防措施」公告，預防措施包括：每天定時清潔和消毒公眾地方（如大樓入口、大堂、升降機、法庭和登記處）及常接觸的表面（如門柄、電梯扶手）三次、每小時消毒升降機按鈕一次、每天定時清潔和消毒公眾洗手間三次、於法院大樓提供酒精搓手液供法庭使用者使用。

仍有市民「摸門釘」

早前受《禁蒙面法》影響，有法庭保安要求旁聽人士除下口罩才可進庭旁聽，今日記者所見，大部份進庭人士，包括裁判官、法庭書記、庭警、律師及旁聽人士在法庭內均戴上口罩。雖然司法機構自上星期已把聆訊押後，然而至今天下午，仍有市民不知道安排，至到達法院時才知「摸門釘」，經法院保安人員提醒才得悉今天法院關閉。