【武漢肺炎】東鐵羅湖及落馬洲站明起關閉　港鐵接駁車載羅湖居民

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（3日）宣布進一步局部封關，羅湖管制站、落馬洲支線管制站、落馬洲管制站及港澳碼頭亦會關閉。港鐵表示，因應羅湖管制站及落馬洲支線管制站關閉，東鐵羅湖及落馬洲站明日（4日）暫時關閉，東鐵列車服務只維持來往紅磡至上水站。另外，港鐵明日起會提供接駁列車，往來上水至羅湖站，只接載羅湖居民，每30分鐘一班。

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港鐵表示，明日起會提供接駁列車，往來上水至羅湖站，每30分鐘一班車。（資料圖片）

港鐵表示，今晚東鐵線來往羅湖及落馬洲站的尾班車不受影響，當中落馬洲的尾班車，將在9時35分於紅磡站，及10時55分於落馬洲站各自開出。羅湖方面，則在11時07分於紅磡站，及明日零時30分於羅湖開出。

港鐵指，為配合政府疫情防控措施，羅湖及落馬洲站於明天起暫時關閉，東鐵列車服務只維持來往紅磡至上水站。另外，明日起港鐵會提供接駁列車，往來上水至羅湖站，每30分鐘一班車，只接載羅湖居民，車站職員會在月台協助乘客。

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另外，九巴亦宣布由明日凌晨起，取消來往落馬洲站至天慈邨的B1路線服務。