【武漢肺炎】國泰明起停飛廣州、重慶　消息︰研停飛北京及上海

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港確診個案截至今日﹙4日﹚累計15宗，1宗個案死亡。羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭今日起關閉，但保留港珠澳大橋、深圳灣口岸和機場可供出入境內地。 國泰航空下午3時半公布，往來廣州及重慶的航班，將於明日（5日）至3月28日期間暫停服務。《香港01》接獲消息指，國泰航空正內部研究，再削減北京、上海、廈門及成都的航班，同時北京的航班亦會削減至每日2班，上海浦東、虹橋、廈門則會減至一班。而飛往成都的航班則會減至每星期4班。據了解，國泰亦打算由2月10日開始，停飛往北京及浦東的航班，惟仍有待與相關部門商討，料最快明天會公布。 《香港01》正向國泰查詢最新航班安排。

▼政府最新升級防疫措施▼

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國泰航空公司今日（4日）下午3時半公布，因應香港政府就新型冠狀病毒正推行緊急級別應變措施，由2020年1月30日起至3月底，將會逐步減少來往香港及中國內地航班百分之五十或更多的運力。往來廣州及重慶的航班將於2020年2月5日至3月28日期間暫停服務。至於往返杭州、寧波、溫州、三亞及海口的航班，由2月2日至3月28日均取消，除了2月8日往返海口的航班如常服務。

國泰表示，將豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之費用，適用於所有2020年2月3日或以前經由全球辦事處發出，並於2020年2月3日至2020年3月31日涉及中國內地並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票。如乘客透過CX.com或手機應用程式直接訂票，可以透過自助訂位管理服務處理，如透過旅行社訂票，可直接聯絡旅行社。

研停飛更多內地城市

據了解，國泰航空正內部研究，明日起只保留飛往北京、上海、廈門及成都的航班，同時北京的航班亦會削減至每日2班，上海浦東、虹橋、廈門則會減至一班。而飛往成都的航班則會減至每星期4班。另有消息透露，國泰亦打算由2月10日開始，停飛往北京及浦東的航班，惟相關安排仍有待與相關部門商討，料最快明天會公布。

據今日的航班資料，國泰航空及國泰港龍航空有7班航班離境到北京，其中原定於下午5時及7時起飛的航班取消；有7班飛往上海浦東，其中於上午11時50分的航班取消；有2班飛往上海虹橋，其中於下午1時起飛的航班取消。