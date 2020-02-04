【武漢肺炎】澳門封賭場半個月　籲市民勿外出　政府僅留緊急服務

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，澳門到今日（4日）早上已有十人確診，其中三人是澳門人，其中一宗是與博彩業有關係的員工。行政長官賀一誠宣布，暫停博彩業和娛樂業半個月。他呼籲市民沒有必要的情況下，不要再出街。 他又宣布，政府只保留緊急服務，基本服務都會停止，而公務員會繼續在家工作，巴士、輕軌亦會減班次，不用便民目的去解決非常時期。

澳門行政長官賀一誠表示，由於第九例確證病例在博彩企業工作，根據專家的評估，決定對博彩業及相關娛樂事業採取暫停營業半個月的措施。

賀一誠評估目前澳門的經濟可以承擔，今日下午會與六家博彩企業開會商討停業時間，「不會在十日之後，可能今晚、明日或後日。」被問及如何保障博彩業的員工不會因此減薪或停薪，他說會與博企商討，希望企業負社會責任。

他坦言停博彩業，博彩業收入將會為零，對經濟一定有影響，政府會做赤字預算。

賀一誠又指，目前並無封關計劃，因為大量澳門居民住在珠海，而澳門大量工作人員，如清潔工人、保安工人、鮮活產品工作人員，都住在珠海，是否封關要考慮其他衍生問題。但他指不排除會關閉部份關口。

澳門行政長官賀一誠宣布，澳門會關閉賭場半個月。（澳門新聞局）

賀一誠又宣布，政府只保留緊急服務，基本服務都會停止，而公務員會繼續在家工作。他曾與鍾南山通電話，他引述鍾南山指未來兩周是關鍵，最好的措施是留在家中。

由於遊客大量減少，澳門的巴士、輕軌班次會縮減，賀一誠指市民會感到不方便，但非常時期不能用便民概念去想，「例如關閘縮減三小時通過，就是不想這麼多人來往。」

被問及是否會宣布全澳停工，賀一誠指，博彩業停業已有大量人員停工，但政府不能強制停止所有商業活動，亦要保障街市、生活用品行業正常。「希望商業行為盡量減少，但我不能命令大家不開舖。如果大家唔出街，開舖都係冇人去。」

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國家很缺乏 口罩先做全球採購

澳門當局早前已經保障澳門居民，憑身份證可以每十日購買到十個口罩，賀一誠指，這些口罩至今能保障供應。但他坦言，在全世界採購醫療用品十分難，不是容易的事，會確保醫務人員的供應，「歐洲都好難買到口罩，葡萄牙都被我哋買晒，冇晒口罩。」

賀一誠說口罩先做全球採購，如果不夠才向國家請求，因為現時國家亦在打仗「大家放心，如果真係要繼續戴口罩，國家對我們不會不支持，但現階段我們知道國家也很缺乏，如果全球採購澳門人自己做得到，我們希望自己做自己應做的事。但全球採購有問題，國家有問題一定會支持我們。澳門作為國家的一分子，國家這麼缺乏下再問國家拿，不是一件好好的事。」而林鄭月娥1月25日指，已去信國務院，希望確保香港口罩供應。

呼籲病患不要隱瞞 有處罰機制

賀一誠呼籲市民要坦白交代外遊紀錄，可以更早確診更好防備，「第八宗個案的患者，去看帶狀皰疹，但沒有講清楚曾到內地，令醫生沒有防備，28名醫務人員需要隔離。」他指毋須再立法，現時法例已經可以處罰故意隱瞞病情的措施。

香港關閉港澳碼頭 無與澳門商量

昨日林鄭月娥宣布封閉部份關口，包括港澳碼頭，賀一誠指事前香港並無與澳門政府商量，「我都係睇電視先知，之後叫船公司做相關措施。人哋冇同我哋商量，我哋關賭場亦唔使同佢哋講，叫香港人唔使嚟喇。」

香港特首林鄭月娥昨日和今日見記者都沒有戴口罩，更說在政府內部發出指引，如非必要不用戴口罩，實行「慳啲使」，甚至表示不符合政府所提條件的官員「戴咗都叫你除返落嚟」。

不過澳門特首賀一誠和全體官員就繼續戴口罩出席記者會。