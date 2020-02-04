【武漢肺炎】澳門賭場娛樂場所凌晨起停業15日　存一個月耗量凍肉

鑑於新冠狀病毒疫情持續，澳門政府下令澳門賭場停業半個月外，經評估後決定於明日（5日）凌晨零時起，全澳41間娛樂場，以及電影院、劇院、酒吧、網吧、的士高及舞廳等暫停營業15天。澳門當局指，六大博彩企業承諾不會要求員工放無薪假。另外，澳門政府表明，鮮活食物供應充足，如有2800噸凍肉儲存，約一個月的消耗量，明天再有350噸輸澳。大米、罐頭、糧油、奶類食品等的供應亦充足，指出經香港轉口進入澳門的食品不受香港「封關」措施影響，呼籲當地居民切勿聽信謠言，亦毋須搶購。

澳門政府經評估後決定於2月5日凌晨零時起，娛樂場所須停運15日。（資料圖片）

酒吧、戲院、舞廳等均須停運半個月

澳門經濟財政司司長李偉農今日（4日）表示，全澳41間娛樂場，以及電影院、劇院、酒吧、網吧、的士高及舞廳等暫停營業15天，經與博彩企業商討，六大博企承諾不會要求員工放無薪假，齊心對抗疫情。

現存相當於一個月消耗量的凍肉

澳門並公告，鮮活食物供應充足，列出明天應市數量，包括有180噸蔬菜、242頭活豬、60噸果類、34噸魚獲、40萬隻雞蛋，現有2800噸凍肉儲存，即約一個月的消耗量，明天再有350噸輸澳。大米、罐頭、糧油、奶類食品等的供應充足。

李偉農表示，經香港轉口進入澳門的食品不受香港「封關」措施影響。政府呼籲市民不要誤信傳言而作出搶購行為，搶購只會造成供應失衡，繼而令物價上升。

澳門行政長官賀一誠今早見記者，決定對博彩業及相關娛樂事業採取暫停營業半個月的措施，被問及博彩業員工會否停薪或減薪，他希望企業負社會責任。他坦言停博彩業，博彩業收入將會為零，對經濟一定有影響，政府會做赤字預算。

賀一誠又指，目前並無封關計劃，因為大量澳門居民住在珠海，而澳門大量工作人員，如清潔工人、保安工人、鮮活產品工作人員，都住在珠海，是否封關要考慮其他衍生問題。但他指不排除會關閉部份關口。

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