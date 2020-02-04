【武漢肺炎】本港現4宗本地感染　衞生署：不排除會有大型傳播

「武漢肺炎」肆虐，本港近日確診為本地感染的個案增多，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（4日）在記者會指出，現時共有4宗個案屬於本地感染或懷疑本地感染，代表社區內很可能有隱性傳播鏈，「不排除會有大型傳播」，因此未來14天非常關鍵，如果再有本地感染而發病時間又較遲的個案，即代表有本地傳播風險。 另外，39歲住黃埔花園男子今早死亡，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生坦言，暫時仍未找出病人情況急轉直下的原因，「醫生都唔明點解會（病情）差了咁多，點解會搶救唔到。」醫管局已轉介個案予死因裁判官，希望找出死因。張竹君補充，黃埔花園現時的風險不會較其他有患者逗留的大廈為高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會。 （盧翊銘攝）

4宗個案無明顯病源，顯示本地或有隱形傳播

張竹君指，第16宗及第17宗個案都沒有外遊紀錄，屬於本地傳染個案，而第12及第14宗個案就屬於懷疑本地感染個案，4宗個案都未有明顯病源，顯示本地或有隱形傳播，無法找到傳播鏈。她強調，不排除會有大型傳播，因此未來14天非常關鍵，如果再有本地感染而發病時間又較遲的個案，即代表有社區傳播。衞生署正與醫管局商討，希望可以再加強化驗所的監測，及早找到較輕微的個案。

張竹君指出，新型病毒可以留在環境一段時間，提醒市民需注意個人衛生，經常洗手，包括在食飯前、摸眼鼻前、去廁所後、戴口罩前後都應洗手；也應注意家居衛生，因病毒可以留在手柄、扶手、升降機按鈕等，接觸後應洗手或用酒精搓手液潔手，並應時常倒水入家中地台的U型聚水器。另外，她提醒人與人之間要有兩米距離，盡量少握手，少見親戚。

現時共有4宗個案屬於本地感染或懷疑本地感染，代表社區內很可能有隱性傳播鏈，「不排除會有大型傳播」。 （盧翊銘攝）

社區隱形病人如沒有病徵 是難以尋找

被問到既然有機會發生社區傳播，現時的呈報準則仍然限於曾到湖北省或內地醫院的人，是否會有漏網之魚時，張竹君指，如果擴大呈報及監測範圍，「係咪有流感都要驗？全個醫院去驗？」她強調，社區的隱形病人如果沒有病徵，或自行痊癒，沒有求醫，是難以尋找，而「隱形傳播」較可能透過觸摸到患者曾接觸的物品，再摸自己的眼、鼻而傳播，提醒市民需注意個人衛生。

劉家獻坦言，暫時仍未找出病人情況急轉直下的原因，「醫生都唔明點解會（病情）差了咁多，點解會搶救唔到。」（盧翊銘攝）

劉家獻則指，第13宗個案，即39歲住黃埔花園男子今早死亡，該患者在今早6時許出現呼吸困難，心跳停頓，急救後在早上10時許證實死亡。劉家獻指出，該患者本身情況一直穩定，醫院曾為他照肺、電腦掃描，也沒有發現異常，雖然患者在近兩日出現氣喘，但不需使用氧氣協助呼吸，含氧量達到水平，他坦言，暫時仍未找出病人情況急轉直下的原因，「醫生都唔明點解會（病情）差了咁多，點解會搶救唔到。」醫管局已轉介個案予死因裁判官，希望找出死因。

劉家獻稱，該患者有糖尿病，一向需服藥，但未知是否與其去世有關，而患者沒有心臟病紀錄，近日亦沒有心口痛，醫生也無懷疑他有心臟病。病人曾服兩種抗病毒藥，醫管局在治療新型病毒病人時，會參考不同國家的方法，本港專家也有提供建議。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會。 （盧翊銘攝）

張竹君表示，39歲死者在發病後沒有見親戚，一直留在家中，而其家人在他確診後已全部送往隔離營，除了其確診同患病的母親外，其他家人至今沒有出現病徵。被問到其母親是否曾經與同住黃埔花園第11期一座另一層的兒子接觸，張竹君稱，由於其母親在入營後才發病，因此她在發病前曾接觸的人不會被視為密切接觸者，「所有個案都係用發病後去計，因為無科學資料知道潛伏期幾多日前（接觸）先計係緊密接觸者。」

被問到黃埔花園是否較高危，張竹君表示，由於死者母親在隔離營才發病，兩宗個案不算在同一地點發生，加上兩名患者是家人，而非同一大廈的兩個不同單位，因此黃埔花園現時的風險不會較其他有患者逗留的大廈為高。