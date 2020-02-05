【武漢肺炎】國泰拍板全體員工下月起至6月30日　放無薪假三星期

武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，國泰航空昨公告指，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。國泰今日下午內部公布，落實員工放無薪假特別安排，員工可以由3月1日至6月30日期間放三個星期無薪假，國泰期望所有員工由前線到管理層都參與，與公司共度時艱。對上一次國泰實施無薪假特別安排是於2009年的環球金融危機。

國泰行政總裁鄧健榮拍片向員工解釋放無薪假安排。（國泰影片截圖）

國泰行政總裁鄧健榮向員工發放影片，公布因應疫情落實員工放無薪假特別安排，指對上一次實際有關安排是於2009年的環球金融危機，今次疫情情況一樣嚴重。國泰決定，由3月1日至6月30日期間，員工可以選擇放三個星期無薪假，期望所有員工由前線到管理層都參與。

據早前消息指，國泰商討安排員工放無薪假事宜，原傾向以不同職位劃分假期長短，介乎一至兩個星期，但經研究後，決定劃一全體員工放無薪假三個星期。

▼團體觀塘免費派口罩予長者▼

+ 22 + 21 + 20

國泰航空公司昨（4日）發公告指，其及全資附屬公司港龍航空，將逐步減少約90%往返中國內地的航班，未來兩個月間亦將視乎市場情況及其他因素，而大幅減少網絡的其他航班。公告指，減少航班純屬臨時措施，乃因應目前商業及營運的實際情況及對短期需求的預測而作出。現時國泰航空財政穩健，儘管目前面對嚴峻的經營環境，國泰航空仍能維持產品及服務質素。

武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，國泰航空公告指，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。（資料圖片）

據國泰昨日公布，往來廣州及重慶的航班將於2020年2月5日至3月28日期間暫停服務。至於往返杭州、寧波、溫州、三亞及海口的航班，由2月2日至3月28日均取消，除了2月8日往返海口的航班如常服務。因應新型冠狀病毒疫情，意大利航空當局亦暫停意大利往返香港的航班，所有國泰航空2月1日至2月8日往返羅馬及米蘭之航班經已取消。

▼政府阻擋疫潮爆發措施▼