【武漢肺炎】何為關鍵14日？專家：本地爆發慢慢發生　數日內浮現

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診個案增至21宗，當中至少4宗個案屬於本地感染或懷疑本地感染。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受《香港01》訪問時表示，現時難以估計隱形病人數字，亦難以估計疫情何時才見頂，他形容：「（本地）爆發正在慢慢發生。」

行政長官林鄭月娥表示，2月4日新增3宗個案未能找到病源，令人憂慮香港已出現社區傳播。她又宣布，所有由內地回港的旅客及港人，均需隔離14日。（歐嘉樂攝）

行政長官林鄭月娥在今日（5日）下午的記者會中表示，截至今午3時，香港已確診21宗個案，而昨日新增的3宗個案，未能找到病源，令人憂慮香港已出現社區傳播，未來14日非常關鍵，觀察會否出現社區爆發。她又宣布，所有由內地回港的旅客及港人，均需隔離14日。

衞生署衞生防護中心昨日指出，現時共有4宗個案屬於本地感染或懷疑本地感染，代表社區內很可能有隱性傳播鏈，「不排除會有大型傳播」，因此未來14日非常關鍵。

14日只是特別高危 過後不一定安全

經常出現的「關鍵14日」究竟如何計算？呼吸系統科醫生梁子超接受訪問時指出，其計算方式則是懷疑個案由最後接觸病毒源頭或到訪疫區日期，至發現病徵的日期，武漢肺炎的潛伏期參考標準一般為3日至14日；但由於部分個案的病徵十分輕微，甚至不明顯，有些個案潛伏期會超過14日，梁解釋：「14日只係特別高危，但過咗唔一定代表安全。」

梁子超認為現時只發現小部分社區傳播個案，相關個案未來數日會逐漸浮現，「（本地）爆發正在慢慢發生。」（資料圖片 / 林若勤攝）

本地傳播個案或找不到傳播鏈

若懷疑個案病人根本沒有接觸過確診病人或到過疫區，梁子超指，這些個案便是本地傳播個案，只能估計感染源頭，有機會不能找出箇中傳播鏈。梁表示，現時隱形病人數字仍是「一個問號」，難以估計，他認為現時只發現小部份社區傳播個案，相關個案未來數日會逐漸浮現，「（本地）爆發正在慢慢發生。」

隱形個案或已入住普通病房

梁子超警告，由於新型肺炎初期病徵輕微，部份隱形個案或已入住醫院的普通病房，該些病房存在較大爆發風險，建議普通病房亦應採取分類隔離措施，惟他承認目前醫護人手短缺，難以實施上述做法，期望醫護工潮能盡快解決。

被問及本港疫情何時才見頂，梁子超指，現時內地確診個案仍不斷增加，目前難以估計。

▼預防隱形社區傳播建議▼ 減少聚會、減少出門 觸碰眼耳口鼻及進食前必須清潔雙手 人多地方必須配戴口罩，外科口罩不能重用 若未能購入外科口罩，市民不應在不戴口罩的情況下外出，可考慮以高密度的布料及棉自製口罩，能起一定過濾功能；使用後必須清洗、消毒才重用 （資料來源：醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超）