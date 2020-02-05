【武漢肺炎】內地入境人士須強制檢疫14日　周六生效　細節待公布

武漢肺炎疫情持續，憂有社區爆發，特首林鄭月娥今日（5日）表示，需加大力度壓縮過境人流，但同時要顧及從內地抵港的港人，不能將這些港人拒之門外，由2月1日至4日，港人佔內地抵港人次80%至88%，考慮到此情況，政府將引用法例599章《權力制訂附屬法例》，要求所有從內地抵港人士，包括港人、內地人及其他國籍人士需強制檢疫14日，行會已同意此建議。新措施將於2月8日（周六）凌晨生效。國泰及港龍削減約90%往來內地航班班次，只維持每日往來北京2班、上海1班、廈門1班及成都一周4班。 不過何為「強制檢疫」，記者會上多個官員都未有答案。食物及衞生局局長陳肇始表示，所有入境人士仍需健康申報，體溫檢測確定沒有病徵，強制檢疫期間不能離境，但細節仍待稍後交代。

▼2月5日林鄭宣布多項措施▼

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林鄭月娥表示，入境新措施2月8日凌晨生效，以進行相關法律工作，及讓受影響的市民，在未來兩天作出所需要的安排。她形容有關措施嚴厲，預計內地入境人士如非必要和緊急的情況，都不會來香港，亦相信香港居民不會隨意離開香港返回內地。

因應人流大幅下降，跨境運輸服務亦會減少，包括國泰和國泰港龍將少9成内地航班，啓德郵輪碼頭和海運大廈郵輪碼頭服務將會即時暫停。

政府將引用法例第599章權力制訂附屬法例，要求抵港人士，包括港人、內地人及其他國籍人士需強制檢疫14日，新措施將於2月8日凌晨生效。（資料圖片）

將協助跨境家庭

勞工及福利局局長羅致光表示，跨境工作和跨境家庭仍有需要來往內地和香港，會受措施影響，局方會積極研究方案，提供所需協助。至於有一類跨境家庭，包括父母要跨境照顧幼兒，如果遇到不能解決的困難，社署可以提供協助。

醫管局設指定診適時啟動

陳肇始另外提到，香港亦發現數宗本地感染個案，有理由相信本地感染個案會更多，醫管局亦已開設指定診所並適時啟動，以處理疑似個案，並減低急症室壓力，令急症室集中處理較嚴重個案。被問到隔離設施的使用率，陳肇始稱目前隔離病床使用率約40%，除了瑪嘉烈醫院傳染病中心之外，七個聯網其他醫院均有隔離設施。

▼香港疫情▼