【武漢肺炎】數百醫護聯合簽到罷工　有病人等取藥時間長一倍

新型冠狀病毒肺炎持續擴散，醫管局員工陣線第三日發起罷工行動，要求政府禁止旅客經中國來港。其中基督教聯合醫院有約500名罷工醫護今日到簽到。 有參與罷工的護士表示，對於是否參與罷工有掙扎，但認為「一日不封關，一日無法阻止傳染」，因此決定參與罷工，以「捍衛香港人的人身安全」。亦有到醫院取藥的市民表示，平時取藥只需要約半小時，惟今日等候近一小時才取到藥，他認為罷工行動對他有影響。

▼2月5日醫管局員工陣線罷工簽到▼

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基督教聯合醫院近秀雅道遊樂場街站有約500人到場簽到，參與罷工的急症室護士David表示，政府若不封關，便無法阻止肺炎散播，因此以罷工要求政府「全面封關」。他又指，急症室口罩被限制使用，同時因工作區域並非高危區域，因此醫院未有提供保護衣，令他感到擔心，「有些病人去過內地，但我哋又無足夠防護」 。

醫護罷工第三日，有約500名罷工醫護到基督教聯合醫院簽到。（李澤彤攝）

David亦指，對於是否參與罷工有掙扎，亦擔心影響病人求診，但他亦認為「一日不封關，一日無法阻止傳染」，因此決定參與罷工，以「捍衛香港人的人身安全」。對於是否會被「秋後算賬」，David則指「無得擔心」，而醫院亦曾發出電郵稱，參與罷工「有機會受到處分」。

急症室護士David表示，政府若不封關，便無法阻止肺炎散播。(侯彩琳攝)

專科門診助理娣姐則表示，一旦社區爆發，等於將「病人推出懸崖」。(侯彩琳攝) 參與罷工的專科門診助理娣姐則表示，香港醫療系統已經「爆煲」，平時流感高峰期已經有病人要睡在走廊病床，一旦肺炎在社區爆發，等於將「病人推出懸崖」，她又指，疫情「來勢洶洶」更應該「爭取病人權益」。

聯合醫院護士李小姐今日並沒有參與罷工，她表示，知道有醫院員工參與罷工，而醫院「都係少咗人返工，對工作量多多少少有影響」，但她直言不會責怪參與罷工的員工，認為「都係同事自己選擇」，而她亦認為政府應該「全面封關」。

到院取藥的高先生表示，感覺今日取藥的時間較平時長。(侯彩琳攝)

下午約4時，基督教聯合醫院急症室內座位近三分之二滿，約30人正輪候求診；藥房內有約20人正等候取藥。患有糖尿病而到院取藥的高先生表示，感覺今日取藥的時間較平時長，平時需要約半小時，惟今日等候近一小時才取到藥，他認為罷工行動對他求診有影響。而同行的高太太則表示，醫護罷工「唔係唔啱，每個人都係一條命」。