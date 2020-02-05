【醫護罷工】要求與林鄭對話不果　員工陣線傍晚交代後續行動

武漢新型冠狀病毒疫情持續，本港確診個案至今增至18宗。醫管局員工陣線的罷工行動踏入第三日，數百人今日（5日）在10時許由金鐘海富中心天橋遊行前至政府總部外，要求與行政長官林鄭月娥公開對話。 林鄭月娥未有現身，只派職員接請願信。工會主席余慧明表示，林鄭月娥多次拒絕對話邀請，她促請對方必須與工會公開會面，全面「封關」，罷工行動目前仍會繼續。

+ 4 + 3 + 2

余慧明在請願行動後表示，談判桌上必須有醫管局及政府才能有效，希望政府能考慮加入。至於會否有進一步行動，余表示今日傍晚會聯同其他工會公布後續詳情，大方向是聯合發起工業行動。

余慧明說，仍然不斷收到有醫護人員表達加入罷工的意願，可見民怨越來越高，她不願看見更大規模的罷工行動，期望政府及高層回應「封關」訴求。

2月5日醫護罷工遊行，要求政府「封關」。（鄭子峰攝）

工會副主席羅卓堯日前表示，本港目前已出現社區個案，工會要再評估事態發展，將有機會暫緩罷工；若出現社區大爆發，工會將呼籲會員返回工作崗位。

余慧明今日表示，工會不是專家，不會定義何謂社會爆發，他們將審視個案的上升趨勢、專家學者的建議。

2月5日醫護罷工遊行，要求政府「封關」。（鄭子峰攝）

醫管局員工陣線今早發公開聲明，批評政府選擇與人民為敵，置港人安危不顧，其他界別的工會將不排除發起工業行動的可能，繼續向政府施壓。

工會促請醫院管理局就兩點向政府發公開聲明施壓，包括禁止任何旅客經由中國入境及落實確切方案確保口罩供應充足。