【醫護罷工】參與醫護斥林鄭擠牙膏式封關：做不好防疫談何抗疫

醫護罷工今日（5日）踏入第三日，要求港府全面封關，工會早上要求與特首會面，惟對方未有現身，只派員接請願信。 罷工行動下午繼續，在伊利沙伯醫院街站仍有來簽到人龍，一度接近百人。有醫護斥責特首不聽民意，只懂搞分化，又擠牙膏式封關，卻未完全堵塞缺口，強調訴求只是全面封關，而非「搞搞震」。但有覆診的市民不諒解醫護罷工，認為不應累及病人，又指因罷工令其見醫生日期推遲至暑假。

伊利沙伯醫院街站外，一度有近百人排隊等候簽到。（余俊亮攝）

入行27年物理治療師批林鄭搞分化

醫管局員工陣線昨表示有7000人簽到罷工，料今日更多人參與。下午未到兩時，在伊利沙伯醫院外的衛理道已現人龍，參與罷工的醫護胸前繫上白絲帶，要求政府全面封關。

在律敦治醫院任職物理治療師27年的黎先生已罷工三日，估計住院部罷工人數逾半，人手安排上有影響，舉例說病人一般每日可接受物理治療，現或要隔日或兩日一次。他批評特首林鄭月娥無論處理反修例或疫情，一貫作風都是不聽市民訴求，認為作為地方領導應心平氣和應對，而非「一味搞分化」，亦希望其他工會加入罷工增加影響力。曾經歷沙士的他直言未曾見過如此大規模罷工，即使沙士經驗不足、初期支援亦不足，醫護仍齊心抗疫；但今次政府並沒有吸取教訓，把關力度亦嚴重不足才惹來不滿。

林先生（右）認為，林鄭政府在擠牙膏式封關，無助緩和疫情。 （余俊亮攝）

護士不希望無了期罷工 斥當局無做好防疫談何抗疫

在伊院任職腫瘤科護士的林先生認為，林鄭政府在擠牙膏式封關，「防疫都做唔好，醫護點樣幫手抗疫？」，身邊同事共識亦是源頭堵截，只能用自己方法逼使政府全面封關。他說，本身的工作是以人為本，作出罷工決定曾有猶豫，但擔心非全面封關，影響的將是更多港人。他直言不希望無了期罷工，只希望政府回應訴求，若答應會立即返回崗位，「絕對不是搞搞震」。

在威爾斯親王醫院任職老人科護士的杜先生不滿特首多次拒絕與工會會面，認為局部封關仍有機會令疫情社區爆發。他指曾擔心會否被秋後算帳、停牌、影響未來升職機會，但最後仍選擇罷工，「今日我罷工可能影響病房二十多個病人，但如果不封關，全港市民健康都會受影響」。對於本港有確診病人死亡及有人傳人跡象，他稱若相關個案持續增加，有需要時仍會重回崗位保護市民。

▼醫管局醫護發起罷工，促政府「全面封關」▼

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有病患指不怪責醫護

醫管局稱昨日罷工嚴重影響新生嬰兒深切治療部及急症科。記者到伊利沙伯醫院急症室視察，求診人數不多，輪候時間約為1小時，醫護間亦互相量體溫。有市民帶小童求診，亦馬上獲處理。

有在香港做生意的日本人到伊院內科覆診，認為「好暢順，沒有太多人」，但對於疫情感擔心，亦對口罩常缺貨感無奈。對於醫護以罷工要求全面封關，他初時仍有保留，解釋指香港是中國一部分；但認為若有內地城市也自行「封關」，不讓外來人進入，香港禁止旅客從內地入境便問題不大。另有來覆診心臟科的伍小姐原定今日見醫生，但昨獲電話通知只能安排取藥，直言支持全面封關，不會怪責醫護。

長者須延半年後才能見醫生 斥責罷工

但有來取藥的婆婆十分「勞氣」，認為醫護罷工非常不好，怒斥「搞到幾多病人，玩都玩第二樣，害死好多人！無論訴求係點，都唔好玩病人」，又指原訂明日見醫生，但被通知今日先來取藥，延至8月再見醫生。此外，有身穿醫院制服人士也不滿地指罷工醫護一時意氣，認為「最大影響是貧苦大眾，中產都去看私家」。

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