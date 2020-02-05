【武漢肺炎】被指隱瞞世界夢號有確診個案　永安：出發前不知悉

郵輪「世界夢號」上月19日航次中，有最少8名內地旅客確診新冠狀病毒肺炎，郵輪於2月2日在港載同逾千名港人旅客出發，惟昨日按行程駛至台灣時，於高雄被拒泊岸，今早緊急返抵本港。目前1800多名旅客及1800多名船員仍留在船上，任何人如無衛生署准許不准下船。 有船上旅客質疑安排行程的永安旅行社隱瞞郵輪曾有確診個案，繼續接載旅客出航。旅行社永安旅遊發聲明，反駁指該公司於郵輪出發前隱瞞旅客確診的指控完全不符事實，稱郵輪公司是在2月3日由中國有關部門接獲旅客確診的通知，因此旅客出發前，公司根本不可能知悉出現旅客確診個案。聲明強調，2月2日的航次中無收取內地旅客。

永安旅遊發出聲明，對於有報道指該公司於出發前隱瞞有3名確診感染新型冠狀病毒的內地旅客曾乘坐「世界夢號」（衛生署今午表示增至8名內地旅客確診），強調有關指控完全不符事實。聲明指根據世界夢號於昨日（4日）在郵輪上發給全體旅客的通告，清楚指出郵輪公司是在2月3日接獲中國有關部門通知，在1月19日航次有3名中國內地旅客於返回內地後，不幸確診感染新型冠狀病毒。

永安旅遊指是次郵輪團是於2月2日，故出發前根本不可能知悉世界夢號之前航次中有旅客確診。對於另有報道指2月2日由香港往台灣的航次中有多名內地旅客，但郵輪公司證實，此航次沒有收取任何內地旅客。

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顧客可選如期出發或轉團

永安旅遊於上周四（1月30日）於Facebook專頁指，接獲星夢郵輪通知，鑑於當前疫情及理解由於此事件而影響旅客之心情和出行意欲，世界夢號於1月31日從香港出發的2晚海上巡遊，及2月2日由香港出發的台灣4天郵輪假期，顧客可選擇如常出發，或保留已支付的團費至年底前轉為報名其他星夢郵輪公司的產品。永安亦向顧客發短訊通知，指星夢郵輪將暫停接收部分特殊情況旅客登船，並可獲全額退款。

星夢郵輪：2月3日接獲確診通知

昨日（4日）世界夢號於高雄被拒落客後，星夢郵輪發聲明指接到台灣當局緊急通知，因3名曾參加1月19日航次的中國內地旅客確診感染新型冠狀病毒，郵輪上所有旅客將不可於高雄港下船，被迫取消原定前往高雄的行程，並提早於翌日早上9時返航香港。

聲明指公司於2月3日接獲中國有關部門通知，世界夢號1月19日航次中有3名中國內地旅客於返回內地後確診感染新型冠狀病毒，並指世界夢號於1月24日返航南沙時，全體旅客均接受體溫檢測。