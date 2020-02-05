【醫護罷工】急症室醫護指口罩要配給　醫管局：希望醫護謹慎使用

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，有急症室醫護向《香港01》透露，口罩已開始實行「配給制」，質疑醫管局口罩儲備是否足夠應對疫情。 醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生強調，醫管局有足夠儲備，今日亦有數百萬個口罩空運抵港，但仍希望醫護「謹慎使用」。

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有急症室醫護向《香港01》透露，今日開始所有供醫護人員使用的口罩都「鎖起」，要向主管取貨，變相「配給制」，質疑醫管局是否真的有足夠存貨。

張子峯表示，醫管局貨倉一直存有三個月口罩儲備，同時在一月中已預計疫情維持時間較長，故已增購口罩希望令存量達六個月，但由於市場需求增加，仍希望醫護「謹慎使用」，「當市民都無喇，我哋用得慳，都會幫到整件事」，有需要時仍會提供足夠支援。

張：數百萬個口罩抵港

他又透露，在政府協調下，空運的第一批口罩今日已抵港，數量達數百萬個，呼籲「有需要時一定要用，無必要時，留畀最需要前線同事」。

張子峯表示，醫管局有足夠儲備，今日亦有數百萬個口罩空運抵港，但仍希望醫護「謹慎使用」。（余俊亮攝）

至於隔離病床數目，醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生表示，截至中午12時，已使用隔離病床844張，使用率達43%；用了461間隔離房，病房使用率達65%。她透露，按指引會由瑪嘉烈醫院傳染病中心接收首20名確診個案病人，滿額後為免加重負擔，會由7個聯網的急症醫院各自接收確診個案，預計每個聯網可收20個個案，即合共160個確診個案；若本港個案「唔好彩再多啲」，會再在各聯網之間調配。她解釋有關做法是不希望瑪嘉烈醫院醫護工作負荷太重，各聯網急症醫院亦設負壓病房、隔離措施、化驗室等，部分醫護亦曾接受感染培訓，「唔想一間醫院或聯網因接收太多確診病人，令同事疲累。」

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